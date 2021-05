Ex funcionario de Interpol asegura que la mamá de Luis Miguel está viva

Redacción

Ciudad de México.-La discusión en torno a si la mamá de Luis Miguel sigue viva o no sigue dando de que hablar.

Durante la primera temporada de Luis Miguel, la serie, se planteó la misteriosa desaparición de Marcela Basteri, la mamá del cantante. Y aunque hasta este momento no se ha revelado un acta de defunción, en el segundo capítulo de la segunda temporada se plantea que murió debido a un accidente, de acuerdo con el tío del intérprete. © The Grosby Group Marcela Basteri, Luis Miguel y Luisito Rey.

Mientras muchas personas aseguran que Marcela efectivamente murió, otros afirman que sigue viva. Tal es el caso de Miguel Aldana , ex director de Interpol México en la década de los años 70, quien aseguró que hace poco más de un año estuvo en contacto con ella.

En una entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, Aldana, amigo cercano del jefe de la policía de aquel entonces, Arturo ‘El Negro’ Durazo, afirmó que habló con Marcela Basteri hace año y medio y le comentó que estaba bien.

Sin embargo, aseguró que no quiso revelar dónde se encuentra ‘Yo la oí hace como año y medio que me habló. No me dijo cuál era la circunstancia ni dónde estaba”. “Sólo le pregunté: ‘¿Estás bien?’. ‘Sí, estoy bien’. ‘¿No se te ofrece nada?’ ‘No, te agradezco mucho’ y hasta ahí terminó. No quise saber más para no meterme en problemas’, aseguró.

El ex director de Interpol México mencionó que a pesar de que no ve a Luis Miguel desde que era un niño, insinuó que el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ mantiene comunicación con su mamá.

‘Su mamá no está muerta. Él tiene amigos para que puedan investigar, aunque yo pienso que él tiene comunicación con ella’, agregó.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Miguel Aldana hace este tipo de declaraciones, pues en el año pasado aseguró en al programa Ventaneando que Marcela Basteri rehízo su vida en Argentina, donde se convirtió en madre de otros dos hijos más.

Además, explicó que ella misma le contó la razón por la que se fue a vivir a aquel país. ‘Me platicaron que tenía dos hijos y que hasta los conoce Luis Miguel (…) Se peleó con Luisito Rey, se había enojado con él y se fue a Argentina, así fue’, contó.

