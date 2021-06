Estudiará Espinoza impugnar elección en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags. – La ahora ex candidata a la presidencia municipal de Jesús María por Morena, Karla Espinoza, estudiará la posibilidad de impugnar el resultado de la elección local que buscó la renovación de la alcaldía y donde el abanderado del PAN-PRD, Antonio Arámbula, habría resultado ganador.

“Estamos viendo que tan viable es, si hay tema para poder impugnar, estamos checando con los abogados, es difícil por la diferencia, pero hacer todo lo posible”, comentó en entrevista con El Clarinete después de dirigirse a sus simpatizantes durante la manifestación de este martes.

Decenas de ciudadanos inconformes con los resultados del proceso electoral se dieron cita en la plaza principal, justo enfrente de la presidencia municipal, en donde permanecieron alrededor de tres horas gritando su descontento.

Al inicio se había señalado que la representante de Morena no llegaría al evento, sin embargo, al cabo de una hora y media, Espinoza apareció y dio un mensaje señalando que aceptaría los resultados de la elección, aunque no estaba de acuerdo con el fraude cometido el 6 de junio pasado.

“Esto no es querer poder solamente por quererlo, ni es como dicen que no sabemos perder. Sí sabemos, lo aceptamos, pero también ellos tienen que aceptar que esto fue un fraude, que en Jesús María no fueron las cosas como dicen”

Espinoza señaló que hubo un fraude por parte de la coalición PAN-PRD, debido a los señalamientos realizados por parte de sus seguidores.

“¿Cuántas de ustedes no me llamaron llorando? ‘Karla, nos acaban de sacar una pistola, Karla, nos sacaron de las casillas, no podemos defender tu voto’, ¿cuánta gente golpearon, sin importar que tuvieran niños?”

La ex candidata concluyó asegurando que se llegarán hasta las últimas consecuencias en contra de las irregularidades señaladas.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Antonio Arámbula López obtuvo 21 mil 103 votos, mientras que Karla Espinoza recibió 11 mil 829 sufragios.