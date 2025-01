Estos son los mitos de masticar chicle

Redcacción

Ciudad de México.-Masticar chicle es una costumbre diaria para muchas personas. Sin embargo, alrededor de esta práctica circulan diversos mitos que generan dudas sobre si realmente es saludable o perjudicial.

Desde su capacidad para sustituir el cepillado dental hasta su supuesta permanencia en el estómago si se traga, es importante conocer qué dice la ciencia sobre esta golosina.

Mitos sobre el chicle

¿Es mejor el chicle con azúcar o sin azúcar?

Uno de los primeros puntos que aclarar es la diferencia entre los chicles con y sin azúcar.

Según el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, los chicles con azúcar son metabolizados por las bacterias de la boca y transformados en ácidos, lo que aumenta el riesgo de erosión del esmalte y caries dental. Por esta razón, su consumo debe evitarse.

Por otro lado, los chicles sin azúcar, especialmente aquellos que contienen xilitol, pueden tener un efecto positivo en la salud bucal. Este edulcorante natural contribuye a reducir el riesgo de caries al estimular la remineralización del esmalte dental.

Además, ayuda a aumentar el flujo de saliva, lo que resulta en una limpieza natural de los dientes.

¿El chicle puede sustituir el cepillado de dientes?

La respuesta es un rotundo no. Aunque masticar chicle sin azúcar y con xilitol puede ser útil en situaciones específicas, como después de una comida si no se tiene acceso al cepillo dental, no debe ser considerado un sustituto del cepillado.

Esta práctica solo debe ser una solución ocasional para elevar el pH bucal y estimular la saliva, lo que dificulta la acción de las bacterias. Sin embargo, el cepillado sigue siendo la mejor forma de mantener una buena salud dental.

¿Quiénes deben evitar el chicle?

Aunque masticar chicle puede ser beneficioso en ciertos casos, no todos pueden hacerlo. En los niños menores de cinco años, el consumo de chicle está contraindicado debido al riesgo de atragantamiento. Para los mayores, siempre debe ser bajo supervisión.

En adultos, personas con bruxismo, problemas en la articulación temporomandibular o con ortodoncia también deberían evitar el chicle, ya que podría agravar sus condiciones.

No obstante, quienes padecen de xerostomía (boca seca) pueden beneficiarse de su consumo, siempre que elijan chicles sin azúcar y con xilitol.

¿Qué pasa si consumes demasiado chicle?

El exceso nunca es bueno, y el consumo excesivo de chicle puede tener efectos negativos. En el caso de los chicles con azúcar, aumenta significativamente el riesgo de caries.

Por otro lado, los que contienen sorbitol, si se consumen en grandes cantidades, pueden actuar como laxantes.

Además, masticar chicle con demasiada frecuencia puede provocar o agravar problemas en la articulación temporomandibular, generando dolor en la mandíbula, cabeza, oídos y dientes.

¿El chicle engorda?

Un chicle con azúcar puede contener hasta 386 kcal por cada 100 gramos. Aunque en pequeñas cantidades el impacto calórico es bajo, es importante recordar que incluso los chicles sin azúcar tienen calorías, aunque en menor proporción.

¿Es peligroso tragarse un chicle?

A pesar de lo que muchos creen, tragarse un chicle no supone ningún peligro grave. El sistema digestivo lo elimina en unos días, aunque el consumo excesivo podría generar complicaciones como un bezoar, una acumulación de material indigerible.

Con información de Excélsior