Estos datos de Caifanes, seguro que no los conoces

Redacción

Ciudad de Méxicico.-Era 19 de junio de 1990 cuando Caifanes lanzó su álbum Volumen II (o El Diablito), hoy un clásico del rock mexicano, pero ¿conoces estos datos?

Tanto Caifanes como su segundo disco, Volumen II (popularmente conocido como El Diablito), son básicos e infaltables en las listas de lo mejor del rock mexicano y en español. Y siguen en el gusto del público, que responde eufórico con los primeros acordes de rolas como “La célula que explota” o “Los dioses ocultos”. Pero quizá no todo mundo conoce esto que te vamos a contar…

1. CONTINUAR DESPUÉS DE “LA NEGRA TOMASA”

En 1988, la banda previamente llamada Las Insólitas Imágenes de Aurora debutó con el disco Caifanes y rolas hoy clásicas como “Mátenme porque me muero”, “Viento” y “La negra Tomasa”. Esta última, un rock con cumbia que fue un trancazo con todo y ep especial, aunque dividió opiniones. La disquera quería más de esto, pero la banda tenía otros planes.

En 1990 llegó su segundo álbum, el de la reconfirmación: Volumen II, también llamado El Diablito, con el que Caifanes quería demostrar que era una banda de rock mexicano. No más imagen oscura y gótica (y comparaciones con The Cure), y no más rolas guapachosas.

2. DISCO CON NUEVO INTEGRANTE

En aquel entonces, esta banda chilanga tenía nuevo integrante. A la alineación conformada por Saúl Hernández (voz y guitarra), Alfonso André (batería), Sabo Romo (bajo) y Diego Herrera (teclados y saxofón), se sumó en septiembre de 1989 Alejandro Marcovich, guitarrista argentino naturalizado mexicano. Él había estado en Las Insólitas… con Saúl y Alfonso, y llegó a completar la identidad sonora de Caifanes.

También puede interesarte: Siete canciones insignia del ‘Rock en tu idioma’

3. “LA CÉLULA QUE EXPLOTA”, SINÓNIMO DEL ROCK MEXICANO

El séptimo track del disco es uno de las más emblemáticos de la banda, y donde resalta su mexicanidad. Es el primer tema de mariachi-rock de la historia.

Saúl contó en el blog Banda Rockera: “Un día empecé a trabajar en la guitarra y me di cuenta que estaba abordando como un ambiente campirano, mariachi, que me atrapó en dos segundos. Sentí que no era el riff del rock and roll, sino que de repente me fui por un camino diferente, pero que es muy de nosotros, y de ahí empezó toda la canción”.

Luego en producción le sugirieron agregar la trompeta de Randy Brecker, y creció en sonido mexicano. Y, curiosamente, Saúl nunca pensó que tendría tanto éxito.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

PAUL MCCARTNEY CONFIRMA SU REGRESO A MÉXICO ESTE 2024: DARÁ CONCIERTOS EN MONTERREY Y CDMX

Por cierto, el video se grabó en la ex Hacienda San Antonio Xala, entre agaves y nopales, en el estado de Hidalgo, y en el Polyforum Cultural Siqueiros en CDMX. Fue dirigido por Juan Carlos Colín.

4. COVERS FAMOSOS DE “LA CÉLULA QUE EXPLOTA”

Una rola de este calibre tiene sus covers, como estos muy famosos. En primer lugar están los de Jaguares, banda de Saúl, en el álbum Bajo el azul de tu misterio, de 1999. Y en el disco El Primer Instinto, de 2002, interpretado con el Mariachi Sol de México.

El de Pxndx en el disco Nos vamos juntos – Un tributo a las canciones de Caifanes y Jaguares (2010). Y el de Moenia en su álbum Stereo Hits Vol. 2 (2023).

5. “ANTES DE QUE NOS OLVIDEN”, ROCK CON MEMORIA HISTÓRICA

Otra rola que destaca de Volumen II (El Diablito), de Caifanes, es esta tan emotiva y con dedicatoria especial. Y es que, a la vez que es una protesta social, va para los estudiantes de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Pero hay más que sucedió ese día en la casa de Saúl, como contó en una entrevista: “Vi a mi hermana que llegó muy asustada llorando, mi mamá la abrazó, y luego a mi papá corriendo a la gente… como algo muy extraño, muy feo. Y ese recuerdo se va automáticamente muchos años después y compongo ‘Antes de que nos olviden’. Empiezo a escribir y a escribir y a escribir, y salió en 10 minutos”.

6. EL TÍTULO Y LA PORTADA

La portada también es muy mexa. Con fotografía de Germán Herrera, es un collage con imágenes de rosas, un ángel, dos milagritos mexicanos (en forma de corazón y ojos), y diablitos como el de la carta del juego de mesa Lotería. Y aquí es donde viene otro dato curioso.

El disco se llama Volumen II, pero como en la parte inferior se lee “El Diablito”, tomado de la carta del juego, mucha gente pensó que era el título. Con el paso del tiempo se le quedó.

7. PRESENTACIÓN ¡CON PORTAZO!

El 16 de julio del mismo año, a las 8:00 p.m., Caifanes hizo la presentación del Volumen II o El Diablito, nada menos que en el Teatro Blanquita. Y era tal su fama que la avenida Eje Central estaba atiborrada de fans. En aquella época se informó que unas 300 personas con boleto no pudieron entrar, y hasta hubo portazo.

8. CAIFANES, EL DIABLITO Y VERÓNICA CASTRO

La banda tocaba lo mismo en recintos para conciertos que el programa de televisión Siempre en Domingo, pero también fueron con Verónica Castro. En su programa La Movida fue donde hicieron la otra presentación más recordada de este disco, en 1991.

Ahí tocaron varias rolas, además de hablar un poco sobre la realización de este material. También contaron lo “alucinante” que fue presentarse en el Blanquita, cómo empezaban a tocar en palenques, y más.

Volumen II, o El Diablito, fue el disco que ayudó a definir el sonido que convertiría a Caifanes en, para muchos, la mejor banda de rock mexicano. Y a más de 30 años de su salida, el 19 de junio de 1990, sigue siendo muy influyente y venerado.

Con información de Chilango