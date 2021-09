Este viernes en San Luis El Cejas llegará a las 500 corridas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El matador de toros Arturo Macías llegará a las 500 corridas en el festejo programado para este viernes 01 de octubre en la Plaza de toros Monumental “El Paseo-Fermín Rivera” de San Luis Potosí, donde alterna con Ernesto Javier “Calita” y Leo Valadez, quienes lidiaran un encierro de Claudio Huerta.

Desde aquel lejano 07 de mayo del 2005 en la Plaza de toros Monumental de Aguascalientes donde tomó la alternativa, hasta el próximo 01 de octubre, han pasado 16 años; 16 años llenos de triunfos, sueños, sacrificios y cornadas, estas son las estadísticas de Macías a punto de cumplir las 500 corridas toreadas: 532 orejas cortadas, 27 rabos y 18 indultos.

Al respecto Macías comentó:

“Es para mí un verdadero orgullo el haber dedicado lo que llevo de vida a poder cumplir un sueño que se hizo realidad, como lo es ser matador de toros y cumplir 500 corridas, han sido 500 miedos, miles de aventuras, miles de kilómetros por carretera y por avión, miles de sueños impregnados ante cada toro que me he puesto delante, no me queda más que agradecerle a la afición por acompañarme durante tanto tiempo, estoy muy orgulloso de lo conseguido hasta ahora y todavía queda Arturo Macías para rato, gracias de corazón por tanto cariño y tanto apoyo de todos y cada uno de ustedes en cada plaza que he pisado.”