Está garantizada la atención de denuncias por acoso en la UAA: Avelar

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Se tiene la garantía de que las instancias correspondientes procederán correctamente ante las denuncias por acoso u hostigamiento dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), comentó el rector Francisco Javier Avelar González, quien señaló que la institución cuenta con los mecanismos para ello.

En entrevista, el director de la Máxima Casa de Estudios en el estado reconoció que aunque no se puede erradicar por completo la violencia dentro de la universidad, sí se cuenta con la operatividad para dar atención al respeto de los derechos de la comunidad estudiantil.

“Al igual que la sociedad, la universidad es una sociedad muy compleja y violencia habrá en la universidad, desafortunadamente. Lo importante es que la institución tenga los elementos, los mecanismos y la operatividad para aplicar la legislación y el respeto de los derechos de todos”

– ¿Y eso está garantizado?

– Me atrevería a decir que sí. Está garantizado que en respeto de los derechos de todos, se proceda correctamente ante estos temas. Eso no significa que todo el mundo quede agusto.

Los comentarios del rector vienen luego de que el Observatorio de Violencia de Género en Aguascalientes denunciara la falta de atención a un presunto caso de acoso por parte de un docente dentro del Centro de las Artes y la Cultura , y que a decir de sus representantes, ha sido señalado desde hace dos años.

Avelar González dijo desconocer los detalles del caso, ya que el protocolo de la universidad prioriza la discreción para salvaguardar la integridad de todos los afectados.También mencionó que no puede involucrarse en las tareas que están a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios.

En este sentido, el rector lanzó un llamado a los alumnos a denunciar las experiencias negativas con algún integrante de la comunidad estudiantil ya que, recalcó, la UAA cuenta con los protocolos y las herramientas de atención para ello.

“Al igual que pasa o pasaba en diversos ámbitos de la sociedad, no se le daba la debida importancia, no se protegía a la víctima y entonces le iba peor, entonces ese tipo de situaciones hacían que las víctimas no se atrevieran, no les daba confianza, no veían que si hacían una denuncia se iba a actuar correctamente. Esa confianza ya ha avanzado muchísimo”