Esta es la mejor manera de cargar más rápido tu celular

Redacción

Quizá en algún momento pensaste que activar el modo avión de tu teléfono celular haría que la carga de la batería fuera más rápida. Aunque la teoría tiene algo de lógica, existen pruebas de que esto es falso.

Para demostrarlo, un canal de Youtube llamado The Unlockr, hizo pruebas con dos celulares distintos, uno cargado con la activación del modo avión y otro sin esa opción activada. La diferencia en la carga de los móviles fue de tan solo unos pocos minutos.

Entonces ¿cuál es la mejor forma de cargar tu teléfono? A continuación te revelamos varias opciones:

Enchufa tu móvil en la pared, no en un ordenador

Cuando no se cuenta con batería en el móvil y se deja el adaptador en casa, el ordenador es un salvavidas. Sin embargo, los puertos USB suelen tener capacidad de cargar solo con 0,5 amperios, lo que hace que el proceso tarde más. Los cargadores de pared, por el contrario, cuentan con capacidad de 1 amperio. A veces incluso más. Esto permite que cargar el móvil requiera de menos tiempo.

Utilizar un cargador de alto amperaje

The New York Times explica que los cargadores difieren entre sí. En el caso de los cargadores Apple para iPhones, cuentan con 5 voltios y 1 amperio. Pero los del iPad poseen 5 voltios y 2,4 amperios. Esto hace que cargar el móvil con el cargador del iPad reestablezca el nivel de batería con rapidez. Al menos, cuando se trata de los dispositivos más novedosos. Los iPhones antiguos pueden no aprovechar de la misma forma la cantidad de amperios.

Cargadores con mayor potencia no plantean un riesgo para el bienestar del móvil. Los teléfonos inteligentes solo aceptan la cantidad que pueden soportar. Por lo que no se generan daños como consecuencia de la capacidad de amperaje que posee el cargador. Sin embargo, es recomendable usar cargadores de marcas conocidas y confiables para evitar cualquier tipo de daño. Lo que sí se puede afirmar es que el tiempo que tardará en cargar el móvil depende del modelo, de su batería y de su capacidad a la corriente.

Usa un cargador de “carga rápida”

Existen y sobre ellos se habla mucho. Cuentan con mayor amperaje y voltaje, pero de nada sirve si el móvil no lo soporta. No todos los dispositivos logran beneficiarse de este tipo de herramientas.

Sin importar el cargador, el móvil solo usará la cantidad máxima de corriente que puede dominar. Existen listados que muestran los modelos de móviles y sus capacidades de carga. Es recomendable conocer esos datos antes de adquirir un cargador de carga rápida.

No utilices un cargador inalámbrico

Cuando se tiene apuro, no es conveniente usar un cargador inalámbrico en la actualidad. Es cierto que se trata de una tecnología cómoda y flexible. Pero aún no cuenta con la capacidad que ofrecen los cargadores regulares. También existen cargadores inalámbricos de carga rápida, pero su capacidad sigue estando por debajo de los cargadores estándar utilizados para el iPad.

Estas técnicas son de especial utilidad cuando se requiere de batería con urgencia. En especial, cuando la persona se encuentra en un lugar nuevo y necesita ubicarse. Es importante tener en cuenta que la forma de cargar de los móviles no es igual durante todo el proceso. Se trata de métodos que son útiles durante emergencias para revivir un móvil que se ha quedado sin batería, pero no restaurarán el 100% en cuestión de minutos.

Una vez que la batería alcanza 80%, la carga se tornará más lenta. Sin embargo, no suele ser un detalle que importe en gran medida a quienes buscan salir de un apuro.

Con información de Tecnovedosos