Esposo de alcaldesa de San José de Gracia se desiste de interponer queja ante la CEDH

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El esposo de la alcaldesa de San José de Gracia, Armando Rodríguez se desistió de interponer queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por el cateo del que fue objeto en su vivienda por parte de elementos de la Policía Ministerial.

“No es mi deseo interponer queja en contra de ninguna autoridad, toda vez que el cateo realizado en mi domicilio fue con una orden, la cual me entregaron los elementos que realizaron la revisión y en ningún momento fui víctima de malos tratos ni me violentaron mis derechos humanos”, se le en un documento oficial.

Recordar que el domicilio de la edil de San José de Gracia, Cristina López fue cateado por presunto acopio de armas y droga, teniendo como referencia al hijo de la misma.

Posteriormente, al medio día de este pasado miércoles el esposo de la edil se hizo acompañar de alcaldes de distintos municipios a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos donde se dijo que habrían de interponer una queja por la persecución política de la cual fueron objeto, sin embargo al menos por parte de los presuntos afectados no ocurrió.