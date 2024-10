Espectacular tributo a “The Beatles” en el Festival de la Ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Espectacular noche vivieron los asistentes al concierto en tributo al grupo británico “The Beatles” realizado por el Grupo Morsa y la Comunidad de Orquestas Infantiles y Juveniles COMPÁZ en la Exedra de la Plaza Patria, en los festejos por el 449 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes.

Con un lleno total, se vivió una velada de nostalgia y buena música, pero sobre todo de grandes recuerdos, los presentes disfrutaron de los éxitos como como “Hey Jude”, “Don´t let me down”, “I want to hold your hand”, de una de las bandas de rock de los años 60 más emblemáticas del viejo continente y considerada una de las más influyentes de su época.

Los asistentes al concierto volvieron a vivir tiempos del pasado con este recorrido por la historia de la banda inglesa, que no solo marcó una generación, sino varias y hasta la fecha su música sigue vigente y en el gusto de muchas personas.