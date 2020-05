Escuelas de Aguascalientes no tienen veladores ni seguridad: IEA

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- El robo a las escuelas de la entidad no se ha detenido pese a la fase 3 de la contingencia sanitaria, reconoció el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica.



Si bien dijo desconocer si existían más denuncias de robos recientes, aseguró que el área jurídica del IEA ha recibido por lo menos tres reportes específicos de dichas situaciones. Explicó que eso puede deberse a la poca presencia de vigilantes en las aulas.



“Hay que recordar que la mayoría de nuestras escuelas no tienen un servicio de seguridad, no tienen veladores, no tienen gente intendentes que estén en las guardias acostumbradas por la misma situación de quedarse en casa”.



Por ello, aseguró que se tendrá un mayor control en las instituciones educativas tras el término de la Fase 3 del coronavirus.