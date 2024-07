Escasez de frutas y legumbres por sequía dispararon sus precios 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Atribuye el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Carlos Estrada Valdés el alza a productos del campo principalmente de frutas y hortalizas por la sequía que se arrastró por dos años.

Dijo que productos como el chayote se elevaron hasta en más del 200%, lo mismo que el cilantro que está por las nubes, entre otros.

“Eso se da por la escasez del producto, no es tanto porque no se sembró, sino porque se hizo en menor cantidad y no se cubren las necesidades del mercado”.

Se han tenido inclusive que importar productos de otros países, con lo que ello representa de tener un mayor costo por la movilización.

Esperan que este año haya buenas cosecha y con ello suficiencia en frutas y legumbres para poder bajar los costos

“El aumento en la canasta básica no es que se vaya a dar, es que ya se está viendo en estos momentos”, remató.