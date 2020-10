“Es necesario convivir con nueva normalidad y evitar pandemia económica”: ISSEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es prioritaria la participación de la sociedad para encontrar un balance entre salud y economía para las siguientes fechas debido a la pandemia sanitaria, estableció Yosef Guirao Vega, titular de la dirección de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

“Prácticamente esto empezó en marzo, estamos acabando octubre y no hay economía en el mundo que soporte esto. O aprendemos a vivir con esta nueva normalidad o ponerse a temblar de la pandemia económica que se nos va a venir atrás y que no vamos a salir tan rápido de esto”, comentó.

Guirao Vega abundó que una situación adversa en la economía pegaría de manera especial en Aguascalientes, ejemplificando que la entidad se ha caracterizado por la atracción en cuanto a inversiones.

“En un estado tan prolífico, tan productivo en industria como el nuestro, nos pega durísimo y esto no se va a recuperar en un año. Entonces tenemos que dar con ese equilibrio entre la salud con la economía”, reiteró.

El titular de Servicios de Salud del Estado recordó que en días pasados participó en una reunión nacional en la capital del país con el Insabi, donde lamentó que aquí no se siga el ejemplo en cuanto al uso de cubrebocas.

“Ese punto medio lo tiene la sociedad. Yo acudí a la Ciudad de México y no encontré nadie que no trajera cubrebocas, pero regresé a mi estado y todavía hay muchas personas que no se lo ponen”, lamentó.