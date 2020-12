¿Eres profesionista y buscas empleo en Aguascalientes? Checa estas vacantes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece las siguientes vacantes:

1 vacante para la empresa HEALTH HOUSE WEELLNES CLINIC con escolaridad Licenciatura para la empresa ASISTENTE AUXILIAR con horario de 9 a 19 Hrs entre la edad de 20 a 40 años con experiencia de 2 – 3 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa INSTITUTO GESELL con escolaridad Licenciatura para la empresa PROFESORAS EDUCACIÓN PREESCOLAR con horario de 8 a 16 Hrs entre la edad de 20 a 60 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa ESTACIÓN CUSTODIA SA DE CV con escolaridad Licenciatura para la empresa GERENTE DE ESTACIÓN con horario de 6 a 14 Hrs entre la edad de 25 a 60 años con experiencia de 3 – 4 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa GRUPO BAJÍO con escolaridad Licenciatura para la empresa LIC. EN GASTRONOMÍA con horario de 8 a 17 Hrs entre la edad de 25 a 50 años con experiencia de 2 – 3 años de sexo No es requisito

4 vacantes para la empresa SALUD DIGNA con escolaridad T. superior universitario para la empresa TÉCNICO RADIÓLOGO con horario de 7 a 13 Hrs entre la edad de 18 a 40 años con experiencia de 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa DDA SEGURIDAD INDUSTRIAL S DE RL DE CV con escolaridad Carrera técnica para la empresa AUXILIAR CONTABLE con horario de 8 a 17 Hrs entre la edad de 25 a 35 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo No es requisito

5 vacantes para la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V. con escolaridad Carrera técnica para la empresa TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL con horario de 8 a 17 Hrs entre la edad de 23 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

1 vacante para la empresa SHOSHIBA MEXICANA con escolaridad Carrera técnica para la empresa AUXILIAR DE MANTENIMIENTO con horario de 8 a 16 Hrs entre la edad de 30 a 50 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

1 vacante para la empresa TALLER MECÁNICO VALDIVIA con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa TÉCNICO AUTOMOTRIZ Y/O MECÁNICO con horario de 9 a 19 Hrs entre la edad de con experiencia de 2 – 3 años de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa HOTEL HOLIDAY INN SUITES con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AGENTE DE SEGURIDAD con horario de 6 a 14 Hrs entre la edad de 30 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa SANBORNS con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa JEFE DE MANTENIMIENTO con horario de 24 a 23 Hrs entre la edad de 26 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

1 vacante para la empresa MAQVEL con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AUXILIAR ALMACÉN con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 25 a 35 años con experiencia de 2 – 3 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa JESÚS GALLEGOS MONTOYA con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AUXILIAR ADMINISTRATIVO con horario de 9 a 17 Hrs entre la edad de 18 a 35 años con experiencia de Ninguna de sexo Femenino

1 vacante para la empresa SORIANA UNIVERSIDAD con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AUXILIAR DE SALCHICHONERÍA con horario de 7 a 16 Hrs entre la edad de 22 a 45 años con experiencia de 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

3 vacantes para la empresa SORIANA UNIVERSIDAD con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AUXILIAR A DAMAS con horario de 7 a 16 Hrs entre la edad de 22 a 45 años con experiencia de 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

2 vacantes para la empresa SORIANA UNIVERSIDAD con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa CAJERO con horario de 7 a 16 Hrs entre la edad de 22 a 45 años con experiencia de No es requisito de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa INDUSTRIAS GREHER con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa VENDEDOR-REPARTIDOR con horario de 8 a 16 Hrs entre la edad de 22 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo No es requisito

2 vacantes para la empresa ICP con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa BANDERERO con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 23 a 35 años con experiencia de Ninguna de sexo Masculino

2 vacantes para la empresa TIENDA SORIANA con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa CAJERO PARCIAL con horario de 7 a 23 Hrs entre la edad de 22 a 45 años con experiencia de Ninguna de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa SHOSHIBA MEXICANA con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AUXILIAR DE CALIDAD con horario de 8 a 16 Hrs entre la edad de 23 a 30 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Femenino

1 vacante para la empresa CUSTOMAIR con escolaridad Prepa o vocacional para la empresa AUXILIAR DE ALMACÉN con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 23 a 35 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

2 vacantes para la empresa CITY GRÚAS AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa OPERADOR DE GRÚA con horario de 24 a 23 Hrs entre la edad de 25 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo No es requisito

29 vacantes para la empresa TEXAS INSTRUMENTS DE MÉXICO con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa OPERARIO DE PRODUCCIÓN con horario de 6 a 3 Hrs entre la edad de 20 a 40 años con experiencia de Ninguna de sexo No es requisito

10 vacantes para la empresa VANTEC LOGISTICS MÉXICO con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa MONTACARGUISTA con horario de 24 a 23 Hrs entre la edad de 18 a 50 años con experiencia de 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

3 vacantes para la empresa VENTACERO ELEMENTO HUMANO SA DE CV con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa AYUDANTE GENERAL ALMACÉN con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 28 a 45 años con experiencia de Ninguna de sexo Masculino

1 vacante para la empresa VENTACERO ELEMENTO HUMANO SA DE CV con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa CHÓFER REPARTIDOR con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 28 a 45 años con experiencia de Ninguna de sexo Masculino

3 vacantes para la empresa PROTECCIÓN EJECUTIVA Y PATRIMONIAL S.A DE C.V con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa ELEMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA con horario de 8 a 20 Hrs entre la edad de 18 a 45 años con experiencia de Ninguna de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa RECOLECTA con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa CHÓFER con horario de 8 a 18 Hrs entre la edad de 25 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

4 vacantes para la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V. con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa MONTACARGUISTA DE RECICLADORA D1 con horario de 8 a 20 Hrs entre la edad de 23 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

5 vacantes para la empresa COOPER STANDARD AUTOMOTIVE SERVICES S. DE R.L. DE C.V. con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa OPERADOR DE PRODUCCIÓN con horario de 7 a 15 Hrs entre la edad de 22 a 45 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

1 vacante para la empresa OSCAR SÁNCHEZ GÓMEZ con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa CHÓFER con horario de 9 a 18 Hrs entre la edad de 26 a 50 años con experiencia de 1 – 2 años de sexo Masculino

20 vacantes para la empresa TRUPER con escolaridad Secundaria/sec. técnica para la empresa AUXILIAR DE ALMACÉN con horario de 24 a 23 Hrs entre la edad de 18 a 60 años con experiencia de Ninguna de sexo Masculino

10 vacantes para la empresa K NAN SERVICIOS PROFESIONALES con escolaridad Primaria para la empresa GUARDIA DE SEGURIDAD con horario de 7 a 19 Hrs entre la edad de 30 a 60 años con experiencia de 6 meses – 1 año de sexo Masculino

10 vacantes para la empresa MAJOSE RECICLADORA S.A. DE C. V. con escolaridad Primaria para la empresa AYUDANTE GENERAL DE RECICLADORA C con horario de 7 a 19 Hrs entre la edad de 23 a 45 años con experiencia de Ninguna de sexo No es requisito

1 vacante para la empresa TIENDA SORIANA con escolaridad Primaria para la empresa MAESTRO PASTELERO con horario de 7 a 16 Hrs entre la edad de 22 a 50 años con experiencia de 6 meses – 1 año de sexo No es requisito

Nota: Cabe destacar que si alguna vacante activa de la Bolsa de Trabajo es de interés para la postulación, es de suma importancia cumplir con los siguientes lineamientos que se requieren para la postulación y poder se participe para su selección.

1.- Asistir al SNEA / o mantener contacto con nuestros consejeros de empleo.

2.- Registro en el portal u/o directamente con el consejero de empleo.

3.- Recibir la carta postulación por parte del personal del SNEA (presencial o vía correo electrónico).

4.- Asistir en tiempo y forma con la cita de trabajo generada por parte del SNEA a la empresa o empleador de interés.

Ubicación de nuestra oficina; Av. Aguascalientes No. 3214 Fracc. Prados del sur

Tel: 9 71. 94.01 al 04 WhatsApp 449.277.36.92

ATENTAMENTE:

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

AV. AGUASCALIENTES SUR No, 3214. PRADOS DEL SUR.

TELÉFONO: (449) 971 94 01