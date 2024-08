Entrega Municipio reconocimientos a jóvenes y deportistas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo y el Premio Municipal de la Juventud 2024, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, destacó el gran legado y riqueza motivacional que con su esfuerzo y talento dejan para ser una sociedad más empática en donde todos trabajen de la mano.

Recalcó que desde el Ayuntamiento se seguirán promoviendo políticas públicas y programas que beneficien el desarrollo integral de las personas desde la niñez.

“Todos los días es una nueva oportunidad de comenzar, no somos infalibles, no somos perfectos, pero sí tenemos la posibilidad de detectar si algo queremos mejorar en nuestra vida y que nunca nos detengamos. No me queda más que agradecerles por todo lo q han hecho por Aguascalientes y decirles que no hay que rendirse, hay que salir siempre adelante”, mencionó el presidente municipal.

Se entregó el Premio al Mérito Deportivo del Municipio de Aguascalientes 2024, a los ganadores:

En la categoría Infantil. Disciplina natación, a Thiago Danilo Jiménez Oliva, por su destacado desempeño en el Campeonato Estatal 2023 y 2024 y Campeonato Estatal de Natación 5to Evento, como el Nadador más Completo en Aguascalientes

por su destacado desempeño en el Campeonato Estatal 2023 y 2024 y Campeonato Estatal de Natación 5to Evento, como el Nadador más Completo en Aguascalientes Categoría Juvenil. Disciplina boxeo, a Roshad Iván Álvarez Rodríguez, perseverante participante del torneo “De la calle a las Vegas” destacado peleador del Gimnasio Municipal Macías Boxing, al ser el mejor en la categoría de los 70 kilogramos

perseverante participante del torneo “De la calle a las Vegas” destacado peleador del Gimnasio Municipal Macías Boxing, al ser el mejor en la categoría de los 70 kilogramos Categoría Libre. Disciplina lucha/sambo, a Miguel Ángel Bárcenas Durón, campeón nacional y seleccionado panamericano en Brasil 2024

campeón nacional y seleccionado panamericano en Brasil 2024 Categoría Veteranos. Disciplina Break Dance, a Edgar Ismael González Martínez, por su trayectoria y experiencia en eventos deportivos populares y ferias deportivas

por su trayectoria y experiencia en eventos deportivos populares y ferias deportivas Categoría Personas con Discapacidad. Disciplina box, a Marco Antonio Macías Saucedo, promotor de la lucha contra las adicciones con Torneos de Barrios, Gancho a las Adicciones y Más Deporte, Menos Adicciones, entre otros

promotor de la lucha contra las adicciones con Torneos de Barrios, Gancho a las Adicciones y Más Deporte, Menos Adicciones, entre otros Categoría Entrenador en varias disciplinas, a Noé Jacob Gómez Hernández, por su entrega activa y promoción de futbol en torneos municipales

por su entrega activa y promoción de futbol en torneos municipales Categoría Especial. Disciplina levantamiento de pesas, a Juan Antonio Carmona Chávez, quien ha sido ponente de congresos nacionales y capacitador de entrenadores deportivos

quien ha sido ponente de congresos nacionales y capacitador de entrenadores deportivos Categoría Promotor Instructor Academias Deportivas. Disciplina ciclismo, a Josafat de Luna Martínez , instructor de iniciación del uso de la bicicleta en niños, niñas, jóvenes y adultos

, instructor de iniciación del uso de la bicicleta en niños, niñas, jóvenes y adultos Categoría Promotor Instructor Academias Deportivas, a María de Loera Valdivia. Disciplina baloncesto, por su dedicación y entrega como instructora y participante de cinco ferias deportivas y 6 torneos deportivos

Se entregó el Premio Municipal de la Juventud 2024 a los ganadores del primer lugar en las siguientes categorías:

Impacto social. Estefanía Arely Perrusquía Gamiño, por el desarrollo e investigación sobre la Expresión de las Emociones en alumnos de primaria y como fundadora del colectivo “Infancias felices”

por el desarrollo e investigación sobre la Expresión de las Emociones en alumnos de primaria y como fundadora del colectivo “Infancias felices” Protección al medio ambiente. Luis Roberto Waybell Campos, desarrollador del software “Waterway” que permite monitorear en tiempo real el estado y parámetro de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ganador del concurso “Infomatrix World Finals” 2023

desarrollador del software “Waterway” que permite monitorear en tiempo real el estado y parámetro de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ganador del concurso “Infomatrix World Finals” 2023 Expresiones artísticas y culturales. Gonzalo Adalberto Quiroz Ramírez, cuenta con 14 años de experiencia como creador escénico, productor, director y facilitador de teatro

cuenta con 14 años de experiencia como creador escénico, productor, director y facilitador de teatro Innovación emprendedora. Germán de Jesús Tinajero Dávila, creador de la página ¿Qué hay en Ags?, dedicada a dar a conocer el comercio local y actividades de Aguascalientes, con más de 80 mil seguidores

creador de la página ¿Qué hay en Ags?, dedicada a dar a conocer el comercio local y actividades de Aguascalientes, con más de 80 mil seguidores Habilidades científicas y tecnológicas. Luis Francisco Ornelas, desarrollador de software para detección temprana de retinoplastía diabética, actualmente implementado en cinco hospitales regionales en México

desarrollador de software para detección temprana de retinoplastía diabética, actualmente implementado en cinco hospitales regionales en México Logro académico. Shalom Zurisaday Carmona Gallegos, Ingeniera en Mecatrónica participante como investigadora de satélites y se desempeñó entre otros logros como astronauta análoga en una base de simulación lunar en Polonia

El regidor presidente de la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte en el H. Ayuntamiento, Juan Guillermo Alaniz de León, destacó que el deporte tiene el poder de impulsar cambios positivos y a las personas. Por ello se reconoce el compromiso de los deportistas, cuyos sobresalientes logros son fuente inspiradora por su dedicación, disciplina y perseverancia. Extendió asimismo una felicitación a los ganadores del Premio Municipal de la Juventud quienes demuestran que son motor de cambio y contribuyen a la construcción de mejores ciudades.

Se contó con la presencia en esta Sesión celebrada en el salón de Cabildo de Palacio Municipal de invitados especiales como diputados, titulares de instituciones estatales y municipales, así como familiares y amigos de los galardonados.