Enfermedades respiratorias no han pegado en asistencia a clases en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se registran problemas fuertes de ausentismo en escuelas y secundarias de Aguascalientes a consecuencia de enfermedades respiratorias, aseguró el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica.

“En realidad no tenemos problemas fuertes por problemas de salud, he platicado con los directores y quizá tengamos en cada plantel una o dos personas que no van por enfermedad, pero no tenemos lo que luego se nos ha presentado de que son grupos grandes los que se ausentan por algún padecimiento”.

Aseguró que el clima ha sido benigno, aún y con que ha habido algunos días en que se ha registrado cero grados, por lo que descartó de momento cualquier cambio en los horarios de entrada a clases, aunque puntualizó que se está monitoreando el estado del tiempo en coordinación con Protección Civil, y de ser necesario se haría los ajustes pertinentes.

Por lo pronto se mantendrán los filtros sanitarios en los planteles educativos, e hizo el llamado a los padres de familia a evitar llevar a los menores en caso de presentar algún padecimiento respiratorio, acudiendo al médico de forma inmediata.