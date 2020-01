Desconocen militares sobre construcción de los Bancos del Bienestar a su cargo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Desconoce el General de la Décimo Cuarta Zona Militar en Aguascalientes Francisco Del Socorro Espadas Cevallos, pormenores de la construcción por parte de personal de la milicia de los llamados Bancos del Bienestar del gobierno federal.

Luego de que el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador realizará el anuncio hace unas semanas, el jefe de la milicia en el estado aceptó que solo saben que los va a edificar personal castrense, sin tener mayores detalles.

-¿El Superdelegado decía que hay la instrucción del presidente de que sea el ejército mexicano quien construya los 17 Bancos del Bienestar, ya les informaron?

-Yo realmente en eso no estoy, solo sé que van a ser unas construcciones de esos (…), pero no me acuerdo de la cantidad, creo son miles porque son a nivel nacional ¿no?.

De manera desatinada, recalcó que lo único que sabe es que el ejército tiene la instrucción de hacerlos, sin embargo no tienen detalles de terrenos, presupuestos ni nada relacionado con el proyecto.