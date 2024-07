Endurecerán operativos de revisión a motocicletas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte el secretario de Seguridad Pública estatal Manuel Alonso del endurecimiento de operativos de revisión a motocicletas.

Ante los hechos violentos en donde la delincuencia utiliza este medio de transporte por su velocidad, se ordenó intensificar las revisiones con un mero afán de seguridad.

Semanalmente en el estado en coordinación con todas las policías se llegan a detener hasta 100 motocicletas por incurrir en alguna falta.

Entre este cúmulo de unidades se tienen algunas que cuentan con reporte de robo o alteración en sus cuadros.

Convocó a los motociclistas a poner en regla sus unidades para evitar ser sancionados por las a utilidades.

“Nos encontramos múltiples irregularidades, no sólo son unidades que se usan para cometer ilícitos por la facilidad de su desplazamiento, sino también las hemos retirado por no contar con placas, la falta de casco del conductor que es recurrente o no traen licencia”.

Remarcó que no habrá marcha atrás en estos operativos, aunque haya quien se inconforme.