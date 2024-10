En problemas por terrenos la Universidad del Bienestar en Asientos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, reveló de problemas con los terrenos donde se asentó la Universidad del Bienestar.

El primer edil, antes morenista, reveló que construyeron sobre un terreno irregular, sin propiedad legar, si certeza jurídica.

Lo anterior ha derivado en que tampoco se le puedan invertir recursos al plantel al estar de manera irregular.

-¿Pero ustedes no pueden intervenir?

-No, porque en primero no tiene plantel propio y no tiene certidumbre jurídica.

Indicó que en este plantel estudian alfedors de 80 jóvenes, reconociendo que todo esfuerzo rn materia de educación es importante.

Subrayó que se trata de un problema de carácter federal que no compete al estado y al municipio.

Finalmente adelantó de gestiones para llevar a Asientos una extensión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes o de Tecnológico, para satisfacer la demanda de estudiantes del norte del estado.