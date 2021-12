En breve se podrían aplicar fotomultas en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- No se descarta la aplicación de fotomultas en el municipio de Jesús María, señaló el alcalde Antonio Arámbula López, quien dijo que primero se pedirá la opinión de la ciudadanía antes de decidir si esta medida se aplica o no en las vialidades.

En entrevista con El Clarinete, el edil recordó que si bien las fotomultas causaron polémica entre la ciudadanía cuando se trabajó con ellas en los municipios, señaló que aún existen personas que siguen sin respetar el límite de velocidad, por lo que se debe encontrar una solución a este problema.

“Es un hecho que hay gente que le vale, se pasa a altas velocidades en avenidas importantes y uno como autoridad tiene que ver cómo hacer para que se cumpla el límite de velocidad y haya más respeto y para mí esa es una opción, sin embargo no lo quiero hacer como una forma recaudatoria, sino para que se respete el tema de la velocidad”

Señaló que, para que la ciudadanía no viera esta medida con un fin recaudatorio para el ayuntamiento, las multas podrían ser bajas en las primeras llamadas de atención, aunque si el infractor es reincidente, se aplicaría el cobro del 100% de la multa o incluso, se le pediría horas de trabajo comunitario.

Arámbula López recalcó que esta decisión aún no se ha tomado, ya que primero se debe escuchar la opinión de la ciudadanía respecto al tema. Aún así, adelantó que si la respuesta ciudadana se inclina a favor de las fotomultas, se podría reforzar la idea de su regreso para el próximo año.

“Estoy analizando, estoy sondeando a la gente a ver qué opina, a fin de cuentas las leyes son para las personas y creo que las personas tienen el derecho de participar en la aplicación de estas, yo lo que estoy haciendo es sondeos; si la respuesta de la ciudadanía es favorable a esto y si siguen los accidentes por exceso de velocidad sí estaríamos pensando en ponerlo el próximo año”