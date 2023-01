En breve se informa sí hay nuevo subsecretario de Segurdad Pública: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- Está por decidirse si el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, continúa en su puesto o lo deja para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila.

“No tenemos todavía información, pero tan luego se tenga, se les va a transmitir”, dijo al finalizar su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ante la insistencia de los reporteros, el mandatario dijo que “hoy o mañana les vamos a estar informando”.

Mejía Berdeja, quien aspiraba a la candidatura de Morena, pero no le favoreció el resultado de la encuesta, no ha participado en las últimas tres semanas en la conferencia mañanera, donde cada jueves presenta la sección Cero Impunidad.

Sobre la información que apunta a que el subsecretario buscaría postularse por otros partidos, López Obrado dijo ayer jueves que cualquier interés personal es válido, pero lo importante es la transformación del país y el bienestar general de los mexicanos.

“No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila. No sé por qué partido, eso es lo que tengo como información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho, no tiene ningún impedimento y es libre. Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a desempeñarse como subsecretario, remarcó.

El mandatario insistió en que él apoya a quien ganó la encuesta, el senador Armando Guadiana.

Con información de La Jornada