En Aguascalientes no se investiga a Porfirio Sánchez: Figueroa 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega afirmó que en Aguascalientes no se tiene ninguna investigación abierta en contra del ahora ex secretario de seguridad pública, Porfirio Sánchez Mendoza.

“Aquí nosotros no tenemos ningún señalamiento, no tenemos ninguna investigación de oficio y es la federación quien en todo caso vería si se tiene alguna otra investigación en contra del mismo”, apuntó.

Lamentó la situación por la que atraviesa el ex titular de la policía estatal, sin embargo refirió que el cambio de mando no frena el trabajo coordinado que se ha venido dando.

Más adelante resaltó que sin entrar a detalle en el proceso que se le sigue por tortura para no entorpecer el desarrollo, la labor del policía es delicada al trabajar sobre una delgada línea entre lo legal y lo ilegal.

“Con esto no justifico, sin embargo este tipo de situaciones no son normales y son sancionables, pero también es la labor del propio policía quien en ocaciones pone en riesgo su propia seguridad y vida y en este caso va a enfrentar su proceso y ya será la autoridad judicial quien determine que pasará con él”, concluyó.