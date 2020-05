En Aguascalientes comercios y restaurantes anuncian su apertura desde este lunes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aunque el municipio de la capital no ha dado luz verde para la formal reapertura de comercios y servicios, algunos ya anunciaron oficialmente que abren nuevamente sus puertas a partir de este día.

Algunos restaurantes de plano ya no aguantaron la situación y anunciaron a sus clientes que a partir de este día estarían atendiendo en sus horarios habituales.

Por su parte la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), indicó que entre un 5 y 10% de comercios y prestadores de servicios reiniciaron actividades desde este pasado fin de semana.

Admiten que el porcentaje ira en incremento en los próximos días, luego de,la difícil situación que enfrentan donde ya no pueden estar más tiempo cerrados.

Ante los amagues de la autoridad municipal de aplicar sanciones, los comercios piden que se les de la oportunidad de comenzar a trabajar aplicando todas las medidas de prevención en sus establecimientos para evitar contagios masivos entre su personal y lo principal entre sus clientes.