En abril entrará en operación nueva concesionaria del transporte urbano en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, dijo que para abril deberá entrar en operaciones la nueva empresa concesionaria del transporte público urbano, luego cubrir con toda la documentación requerida

-¿Preguntarle si siempre si estaría ingresando para abril este nuevo sistema de transporte público que se había comentado?

-Si, comentarle que tuvimos una reunión donde se reitera que el plazo para presentar todos los requisitos de la puesta en marcha vence el 17 de abril, aunque creo que por ser inhábil se mueve al 15 de abril, pero ronda por esas fechas.

Adelantó que se deberá de poner en marcha tecnología, choferes capacitados y unidades nuevas para cubrir la expectativa de distancia y kilómetros.

-¿Serían locales los concesionarios?

-Es una empresa constituida en Aguascalientes y que va tener su domicilio en la entidad, porque no queremos que estén fuera y que luego no podamos localizarlos al momento de sancionarlos o requerirlos para cualquier situación, además de poder vigilarlos.

-¿ADO está incluido?

-Es uno de los accionistas, no es necesariamente como tal, pero si accionistas de esa empresa están participando en esa nueva persona moral, concluyó.