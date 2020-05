Empleos perdidos en Aguascalientes por Covid-19 superan los 2,500

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Estima el Colegio de Economistas que la cifra de 2,500 empleos perdidos en lo que va de la contingencia sanitaria por el Covid-19 se quedan cortos considerando al empleo informal.

El Presidente Jael Pérez Sánchez, comentó que dichas cifras son las oficiales que registra el Seguro Social, sin embargo existen aquellos que no están dados de alta aún y cuando la empresa o el establecimiento para el que prestan sus servicios están dados de alta.

“Mira, hay restaurantes o merenderos por ejemplo que están constituidos formalmente y tienen hasta 20 meseros, pero únicamente cinco llegan a estar formalmente dados de alta, es decir que no todos tienen prestación social”.

Indicó que el impacto en la pérdida de empleos es mayor al registro oficial, considerando que se vive una situación sin precedentes en la historia.

“Ahorita no podríamos hablar de cifras reales o duras de empleos perdidos, porque como te digo se podrían decir que en tal o cual restaurante por volver al ejemplo, se perdieron cinco empleos, pero ¡no!, en realidad se estarían perdiendo cinco formales y 15 informales, entonces serían 20 perdidos, pero esa parte de los los informales es lo que difícilmente se puede medir para tener un número real”.