Líder del sindicato de Nissan no saca un perro de una milpa: Truenan agremiados

Redacción



Aguascalientes, Ags.-Truenan trabajadores de Nissan por las utilidades que les otorgó la empresa este año que según los mismos no rebasan ni los 800 pesos.



Mediante las redes oficiales del sindicato expresaron su molestia en contra del líder Mario Arredondo de quién sienten que no les representa en sus intereses.



Expresiones como ¡Pinches ratas! ¡Entreguen la feria que se chingaron! ¡Hay que cambiar al sindicato, se pasaron de verga! ¡Todos nuestros 742 pesitos, no vamos a hacer ricos! Entre otras fueron solo algunos de los comentarios vertidos.



Algunos más están reclamando bonos y ahorros mismos que aseguran que no se les han dado.



De esta forma se ha expresado el descontento dónde otrora a los trabajadores se les llegaban a dar de 35 mil a 60 mil pesos.