Elon Musk amaga con confiscar bienes a Brasil 

Redacción

Brasil.- El multimillonario sudafricano Elon Musk lanzó una dura advertencia contra el Gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Lula da Silva, por la suspensión de la red social X y la confiscación de activos de SpaceX impuesta por el Supremo Tribunal. “Espero que Lula disfrute de viajar en vuelos comerciales”, dijo.

El magnate tecnológico, dueño de la red social, amenazó este lunes con confiscar los activos del gobierno brasileño como respuesta a la orden judicial interpuesta por el máximo tribunal, el cual confirmó en las últimas horas la decisión de uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, de suspender X por incumplimientos judiciales.Informate más

“A menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente de X y SpaceX, buscaremos también la confiscación recíproca de los activos del gobierno”, advirtió Musk, en respuesta a un video en el que un presentador de televisión informa sobre la incautación en República Dominicana de un avión perteneciente al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Unless the Brazilian government returns the illegally seized property of and SpaceX, we will seek reciprocal seizure of government assets too.



Hope Lula enjoys flying commercial. https://t.co/ghZc11B4Hl— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024