Crean bicicleta de 2 cadenas y dos transmisiones y es mejor que un ebike

Hace dos años, la empresa canadiense Biktrix revolucionó el mercado al lanzar la Juggernaut XD, una bicicleta eléctrica con capacidades extremas. Diseñada con un sistema de tracción de doble cadena, esta bicicleta es capaz de remolcar casi 800 kilogramos, destacándose como una de las más potentes del mercado. La Juggernaut XD separa la transmisión eléctrica de la convencional, lo que protege sus componentes vitales y mejora su rendimiento bajo condiciones exigentes.

Esta idea es, radicalmente, todo lo contrario de lo que busca la organización sin fines de lucro World Bicycle Relief (WBR), con sede en Chicago. Su objetivo es distribuir bicicletas diseñadas para transitar por caminos difíciles de países en desarrollo. Un sistema como el de Bitrix, con muchos componentes propensos a averiarse no parece lo ideal. Se centra en ofrecer un medio de transporte que permita a estas poblaciones acceder a atención médica, educación y oportunidades económicas sin que la herramienta para ellos suponga un impedimento.

World Bicycle Relief proporciona bicicletas en lugares donde la movilidad es difícil.

¿Dos cadenas no son más complicadas que una?

WBR afirma que la Buffalo Bicycle es la bicicleta más resistente (aunque no dice del mundo). Tenía que ser capaz de soportar los terrenos rurales más complicados y por eso no se ha tomado a la ligera la tarea de diseñar su actualización. Con la Buffalo S2 Utility, ha rediseñado el concepto simple de un sistema de transmisión de plato y piñón, unos pedales y la cadena metálica de eslabones que es donde ha colocado la máxima innovación, porque no es una, sino dos.

Pero, lo primero que puede hacer pensar una configuración de dos cadenas es que añade peso y complicaciones económicas extra. Es una cadena más, propensa a romperse, que solo va en contra del diseño convencional. Esa es la impresión de un mundo industrializado para un mundo en desarrollo. Que puede ser cierta para una bicicleta urbana destinada a Europa o Estados Unidos. Pero no para una destinada a ser el caballo de batalla diario de una persona que necesita una herramienta fiable.

WBR explica que sus bicicletas están diseñadas para ser “extremadamente duraderas” y que son capaces de “satisfacer las necesidades de las personas que viajan largas distancias, por terrenos accidentados, con cargas pesadas y en algunos de los entornos más hostiles del mundo”. Teniendo esto en cuenta, la simplicidad y la robustez son absolutamente fundamentales. El sistema de cadena redundante está diseñado para proporcionar dos marchas y no necesitar un cambio complejo con cables, desviadores y sistemas que precisas un alto mantenimiento.

La transmisión la forma un sistema conmutable con dos piñones emparejados cada uno con un plato a través de su propia cadena.

La solución técnica más robusta

La primera bicicleta Buffalo solo disponía de una velocidad. Un piñón único que buscaba no averiarse casi nunca. Pero WBR identificó que era necesario implementar una marcha más baja que facilite escalar pendientes o transportar cargas. Es una solución de dos marchas que implica la menor cantidad posible de piezas delicada. Estas bicicletas se están entregando en aquellos lugares en los que no hay tiendas de bicicletas y un almacén de repuestos capaz de servir piezas de un día para otro.

En lugar de equipar la bicicleta con piñones, cables y componentes adicionales, ha dividido el tren motriz en dos transmisiones independientes: un plato grande conectado a un piñón trasero mediante una de las cadenas y un plato pequeño conectado por la segunda a otro piñón, más grande, pero en el mismo buje que el otro. Todo el sistema está ubicado en el lado derecho de la bicicleta, y el ciclista simplemente retrocede media vuelta los pedales para activar la rueda libre conmutable alta/baja y viceversa.

Una bicicleta diseñada con dos cadenas no es algo totalmente nuevo, pero no es habitual. Por eso, WBR afirma que su diseño es pionero en la industria.

Si bien las cadenas están sujetas a roturas como cualquier otro componente, por lo general se pueden reparar fácilmente en cualquier sitio con la herramienta específica que permite retirar y poner eslabones de repuesto. Además, dado que la Buffalo S2 Utility tiene dos cadenas independientes, es posible regresar a casa incluso si una de ellas está dañada y no se puede reparar en el campo.

Y el resto, igual de sencillo

El resto de la S2 Utility está diseñado para ser igual de simple y robusto que su sistema de transmisión, centrado alrededor de un marco de acero al carbono soldado. Las llantas son de aluminio de alta resistencia y los neumáticos Kenda Buffalo antipinchazos. WBR asegura que los frenos de pinza de doble pivote están diseñados para una fácil operación y ajuste, el portaequipaje trasero tubular está diseñado para transportar hasta 100 kg de carga.

Con esta transmisión de doble cadena y dos velocidades es posible ascender pendientes y transportar cargas.

WBR ha desarrollado la Buffalo S2 con la ayuda de varios fabricantes de bicicletas y componentes de todo el mundo. Pasó dos años probándola en el África subsahariana y en Sudamérica, asegurándose de que cubriera las necesidades de sus usuarios finales.

Presentada en Eurobike 2024, se llevó a casa un premio al diseño. Desde su fundación en 2005, la organización ha entregado más de 800.000 bicicletas a comunidades de todo el mundo, y está en camino de alcanzar su próximo objetivo de 1 millón.

