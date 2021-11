Elimina SFR restricciones de aforos a negocios gastronómicos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Negocios gastronómicos en San Francisco de los Romo podrán operar ya con toda normalidad sin el tema de los aforos, indicó la alcaldesa, Margarita Gallegos Soto.

-¿Comercios entonces ya podrán operar con normalidad?

-Si, en comercios y demás, aunque habrá brigadas en donde exigiremos y vigilaremos de que no se olviden de las medidas básicas de sanitización, uso de gel y cubrebocas, aunque claro sabemos que al momento de estar ingiriendo los alimentos no van a traer el mismo, pero en la medida de lo posible si exigir que se utilice.

Insistió en que en la medida de lo posible ya se estará trabajando bajo cierta normalidad para no afectar más la economía de los negocios, principalmente de gastronomía que son parte importante de la generación de economía en el municipio.

-¿Aforos al 100%?

-Si, igual, la economía se tiene que volver a incentivar, es lo que podemos hacer porque hay bastante afectación de pérdida de ingresos y pérdida de empleos, entonces somos un municipio comercial y es por eso que decidimos que vamos a retomar las actividades normales con las medidas sanitarias.