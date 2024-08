“El Mayo” Zambada rechaza traslado a Nueva York

Redacción

Ismael “El Mayo” Zambada García, presunto líder del Cártel de Sinaloa, se ha opuesto a la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para su traslado a Nueva York desde El Paso, Texas, donde fue arrestado el pasado 25 de julio. La oposición de Zambada abre una nueva batalla legal en su proceso judicial.

Zambada, de 75 años, enfrenta cargos en ambos distritos: en El Paso y en la corte federal de Brooklyn, donde su antiguo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenado a cadena perpetua en 2019. El Departamento de Justicia, el 15 de agosto, solicitó a la jueza Kathleen Cardone del Distrito Oeste de Texas que priorizara los cargos en Nueva York y agendara una audiencia para informarle a Zambada sobre estos cargos y proceder con su traslado.

Sin embargo, la jueza Cardone no accedió de inmediato a la petición de la Fiscalía y otorgó a Zambada once días para presentar su oposición. En su respuesta, el abogado de Zambada, Frank Pérez, argumentó que la Fiscalía no presentó razones válidas para justificar el traslado del acusado a Nueva York cuando el proceso en Texas ya está en marcha.

“La Fiscalía no hace ningún intento de articular por qué el señor Zambada García debería ser removido del Distrito Oeste de Texas, cuando este proceso ya está en curso, para luego ser transferido al Distrito Este de Nueva York”, subrayó Pérez. El abogado también destacó que las reglas de procedimiento permiten solo una audiencia inicial por acusado en cada distrito, y ahora se pretende que Zambada tenga dos en el mismo distrito.

Ante la objeción de Zambada, es probable que la jueza Cardone convoque una audiencia para resolver el conflicto, aunque también podría emitir una orden por escrito para tomar una decisión. Si la solicitud de la Fiscalía es aceptada, la jueza deberá fijar una fecha para una audiencia inicial en la que se informará a Zambada sobre los cargos en Nueva York, lo que implica que el traslado no será inmediato.

En Texas, Zambada enfrenta una acusación junto con otras 23 personas por cargos de narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas para una empresa criminal, crímenes violentos y homicidios en apoyo a una organización criminal. Por su parte, la acusación en Nueva York, actualizada en febrero pasado, incluye 17 cargos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala, incluidos más de 250 toneladas de cocaína, tráfico de fentanilo, metanfetaminas, marihuana, heroína, conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal desde 1989 hasta enero de 2024.

El Departamento de Justicia ve ventajas en un juicio en Nueva York, donde el juez Brian Cogan, quien presidió el juicio de “El Chapo”, tiene un conocimiento profundo del caso. Con la logística y experiencia ya establecidas, la Fiscalía considera que Nueva York sería un terreno más favorable para procesar a Zambada.