El féretro de Vicente Fernández fue trasladado a su rancho para ser enterrado en un mausoleo

Jalisco.-Los restos de Vicente Fernández descansarán en un mausoleo en el rancho de la familia.

El fallecimiento del ídolo de la música mexicana, Vicente Fernández, conmocionó a millones alrededor del mundo. A continuación los detalles de sus homenajes y funeral, minuto a minuto:

05:17 pm Al interior del rancho familiar ya ha llegado el ataúd y los allegados se despiden del artista de manera privada. Son alrededor de 50 personas quienes permanecen bajo la carpa que aloja el funeral.

Se espera que se devele una escultura del charro de Huentitán realizada por el artista Sergio Garbal, a quien el propio Vicente Fernández encomendó hace casi dos años la creación de la obra donde se le ve al fallecido artista montando a caballo. “Disfrutaba mucho la pieza, la veía a detalle. Es un formato más grande del natural”, contó el escultor para Ventaneando.

04:13 pm La ceremonia llegó a su fin y la familia va saliendo del recinto. Comienza la circulación del público para desalojar el auditorio, la familia e invitados se dirigirán al rancho del intérprete donde se llevará a cabo la despedida privada y el funeral de Vicente, cuyo cuerpo será enterrado en un mausoleo dispuesto en el jardín de frente a “Los tres potrillos”. El féretro del intérprete será trasladado de la Arena VFG a su famoso rancho (Foto: Captura de pantalla)

04:07 pm: Doña María del Refugio Abarca tomó la palabra y agradeció al público, y al personal médico que “se mantuvo siempre luchando hasta el último momento”.

“A todas esas personas que mandaron a decir misa, rezaron, a todas esas personas les mando mi bendición de todo mi corazón”, dijo la viuda del artista ante la ovación del público que desde las gradas coreó “Cuquita, Cuquita”.

04:04 pm El párroco que ofició la misa se despoja de su sotana para desvelar un traje de charro en honor al fallecido intérprete. Da paso a Alejandro Fernández quien interpreta el tema Volver al costado del féretro sobre el cual han colocado un sombrero de charro dorado.

03:40 pm El mariachi Azteca -que acompañó al artista en su trayectoria- continúa tocando los temas de Chente. Se reporta la presencia en la ceremonia religiosa de Aída Cuevas, Ana Gabriel, Julio César Chávez, Pedro Fernández, Ana Bárbara, así como la familia completa, incluyendo a la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández. El público en general no tendrá acceso completo al sepelio, se encuentra en las gradas de la Arena, distanciados de la familia y allegados. Se observa que algunas personas ingresan, permanecen un momento y van circulando. El párroco ofició la misa destacando el carácter alegre y humilde del fallecido artista (Foto: Captura de pantalla)

03:05 pm Da inicio la misa en memoria del intérprete, con la presencia de la familia flanqueando el féretro y un número musical de mariachi. El sacerdote Óscar Sánchez Barba dio un breve mensaje mensaje de bienvenida para continuar con el tema religioso Señor, ten piedad de nosotros.

“Oremos, ofrezco esta santa misa por el alma de nuestro hermano Vicente. Dios nuestro, siempre misericordioso y dispuesto al perdón, te pedimos por tu hijo Vicente”, dijo el párroco para dar paso a la lectura del libro de San Pablo Apóstol. El sacerdote que oficia la misa inició su omilía con la frase “Tengo música en el alma” (Foto: Captura de pantalla)

01:22 pm: El púgilJulio César Chávez “monta guardia” en el féretro del cantante. La familia de Vicente Fernández arribó al lugar: Vicente Fernández Jr. y su novia, Mariana González fueron capturados por los medios de comunicación. El flujo de fanáticos que buscan acercarse al féretro del cantante ha aumentado. People visit the coffin of late Mexican singer Vicente Fernandez during his funeral wake, at the VFG Arena, in Tlajomulco de Zuniga, Jalisco state, Mexico December 13, 2021. REUTERS/Henry Romero

11:00 am: La familia extendió una invitación a los seguidores de Vicente Fernández para unirse a la misa de cuerpo presente que se llevará a cabo este lunes a las 15:00 horas desde la Arena VFG, en donde se llevó a cabo el homenaje al intérprete, al que asistieron celebridades como Pepe Aguilar y su familia. En el mensaje se lee: “Los invitamos a toda la familia charra a participar en la misa de cuerpo presente del señor Vicente Fernández Gómez a las 3:00 pm hora centro, en el Rancho Los Tres Potrillos. Gracias a todos por acompañarnos, su apoyo y su cariño. Familia Fernández”. FOTO: Instagram/@_vicentefdez

10:20 am: Comenzó el rezo del rosario en memoria de Vicente Fernández. El rezo es guiado por un sacerdote y en el lugar se encuentran algunos familiares del “Charro de México”. En la pantalla de la Arena VFG se proyecta una imagen del artista con la leyenda: “Vicente Fernández Gómez descanse en paz”. El hijo del cantante, Gerardo Fernández, y su esposa fueron captados por los medios de comunicación. Algunos fanáticos también asisteron al encuentro religioso.

9:28 am: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rindió homenaje a Vicente Fernández durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. “Un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en México y en el extranjero”, expresó el mandatario. Posteriormente, se reprodujo la canción “Volver, volver”, en el salón de tesorería del palacio.PlayVideo: Youtube / Gobierno de México

06:15 am : Se cumplieron 24 horas desde el fallecimiento de Vicente Fernández, ídolo de la música mexicana que murió luego de estar cuatro meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, a los 81 años. Al momento, las puertas de la arena VFG se mantienen abiertas y algunos tapatíos ingresan para acercarse al féretro del artista. Cuquita Abarca, esposa del intérprete, continúa en el lugar.

13 de diciembre de 2021

10:00 pm: La música del famoso sigue sonando en voz de su mariachi mientras las filas de personas continúan ingresando a la Arena VFG, donde no se han presentado percances y todo ha transcurrido en orden. Toda la noche permanecerán abiertas las puertas del recinto, y la familia ha comunicado que este lunes 13 a las 03:00 pm comenzará el servicio funerario de manera privada.

08:15 pm : El mariachi del artista entona el tema Hermoso cariño con dedicatoria para doña María del Refugio Cuquita Abarca. Al momento unas 7 000 personas han llegado hasta la arena VFG, que hace parte del rancho del artista, para darle el último adiós pues el funeral se celebrará el lunes de forma privada. La dinastía Aguilar se hizo presente para rendirle tributo a “Chente” Foto: Captura de pantalla

07:40 pm: En la guardia del recinto de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, hizo presencia el cantante Pepe Aguilar, acompañado de su esposa Anelís y de sus hijos Leonardo y Ángela, quienes flanquearon el féretro mientras sonó el tema Volver, en voz del mariachi del fallecido artista. Los hijos del fallecido intérprete montaron la primera guardia de honor al rededor del féretro Foto: Twitter@angelzasky

07:10 pm: Alejandro Fernández y su madre, Cuquita Abarca se colocan al lado del féretro. El potrillo canta el tema Amor de los dos en un emotivo momento junto al ataúd del charro. Al finalizar el tema, besa a su madre -quien lo mira embelesada- en los labios y en la frente. Las nietas del fallecido intérprete montan la Guardia de honor mientras un integrante del mariachi interpreta el tema Urge. La hoy viuda del intérprete se despidió de él con un beso en el féretro Foto: Captura de pantalla

06:50 pm : El féretro del intérprete ha sido exhibido en medio de una ovación de pie y la canción El rey interpretada por el mariachi del artista. Los hijos del artista han montado la guardia de honor flanqueando el ataúd: Alejandro, Vicente Junior, Gerardo y elementos de la agrupación. La arena VFG entona el tema México, lindo y querido. Seguidores del intérprete llegaron a la Arena VFG en sus vehiculos y a pie, sobre la carretera Chapala Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

06:45 pm: Se ha dispuesto un corredor donde sólo algunas personas, no todas, podrán pasar un lado para despedirse del charro, de quien está por exhibirse su féretro. No se ha revelado la hora en que el evento finalizará, se prevé que la familia ha dispuesto que el recinto se mantenga abierto toda la noche ante la respuesta del público que ha acudido desde distintos municipios.

06:30 pm: Tras un recorrido de 27 kilómetros, el cuerpo de Vicente Fernández está por ser expuesto ante su público en una Arena VFG que ya luce repleta del público. Las sillas que se encuentran ubicadas frente a la prensa lucen ya ocupadas, mientras las primeras filas están acordonadas y despejadas, y es a partir de las filas posteriores donde se ha ido colocando el público. Continúan llegando decenas de vehículos y personas caminando sobre la carretera Chapala.

Elementos de la Guardia nacional y de protección civil se encuentran resguardando el orden en el evento, donde se ha solicitado que se mantengan las normas sanitarias como el uso de cubrebocas. Trascendió que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, no asistirá al evento, pues el mandatario local se encuentra de vacaciones. Seguidores permanecen en las afueras del rancho los 3 Potrillos donde será el funeral del cantante mexicano Vicente Fernández, este domingo en la ciudad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco. EFE/Francisco Guasco

04:15 pm: Se ha colocado una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo y coronas florales, así como un vistoso juego de luces. Personal de la Arena VFG, con capacidad para hasta 15 mil personas. Se tiene estimado que los asistentes al homenaje podrán permanecer unos minutos para despedirse del charro, para después circular y dar paso al ingreso. No se ha dado a conocer el itinerario del evento, aunque se especula un servicio religioso y un espacio musical con mariachi.

04:00 pm: Centenas de tapatíos se aglomeran a las afueras de la Arena Vicente Fernández Gómez (VFG), ubicada en el rancho propiedad de la familia. En el lugar se vive un ambiente de tristeza mezclada con algarabía. Organizados en cinco filas, los asistentes van ingresando al local donde ya han comenzado a ocupar las primeras gradas. Se prevé que a partir de las 05:00 pm dará inicio la despedida. El lugar es resguardado por el staff de seguridad.

02:29 pm: E l cuerpo de Vicente Fernández arribó al rancho “Los tres Potrillos”. En el lugar, cientos de fanáticos se reunieron para recibir los restos del ídolo de la música mexicana.

01:50 pm: Alejandra Fernández, hija adoptiva de Vicente Fernández, llegó al rancho en donde descansarán los restos de su padre.

01:40 pm: Se traslada el cuerpo de Vicente Fernández de la funeraria al rancho “Los tres potrillos”. El convoy tomará las vialidades López Mateos, Periférico y la carretera Chapala, de acuerdo con el reporte de Milenio Televisión.

La carroza fúnebre es escoltada por autoridades estatales.PlayConvoy de Vicente Fernandez transita por calles de Guadalajara

12:44 pm: Alejandro Fernández, “El Potrillo” y sus hijas, Camilia y América, llegron al rancho “Los 3 Potrillos”.

12:32 pm: el hijo de Vicente Fernández, Gerardo Fernández, llegó a la morada de su padre en la carretera Chapala, Jalisco.

12:00 pm: el hijo de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., arribó al rancho “Los 3 Potrillos”. Habló con medios de comunicación por primera vez desde el fallecimiento de su padre. En el sitio confirmó que el homenaje al “Charro de México” se celebrará en Jalisco.

Según información de Milenio televisión, los fanáticos de Vicente, tendrán acceso a la Arena VFG a partir de las 17:00 horas. Fotografía de archivo del cantante mexicano Vicente Fernández. EFE/Fernando Aceves

11:30 am: de acuerdo con infromación de Tv Azteca, trabajadores de la funeraria arribaron al rancho “Los 3 Potrillos”. Por su parte, decenas de fanáticos se reunieron a las afueras del famoso lugar propiedad de Vicente Fernández. También se informó sobre la movilización de elementos policiales para resguardar el terreno.

10:00 am : el cuerpo de Vicente Fernández arribó a la funeraria Gayosso, en Av. México, Guadalajara. De acuerdo con el reporte de Milenio televisión, el cuerpo del Charro de Huentitán será embalsamado en ese lugar.PlayCuerpo de Vicente Fernández sale del hospital hacia funeraria en Guadalajara, Jalisco

Al momento, decenas de fanáticos se reunen a las afueras de la funeraria, a donde también han arribado coronas de flores para el cantante y su familia.

Según información extraoficial, el cuerpo del Charro de México llegará a “Los tres potrillos” a las 13:00 horas de este domingo. Posteriormente, a las 17:00 aproximadamente, se celebrará un evento para rendirle homenaje.

9:40 am: pocas horas después del anuncio del lamentable fallecimiento, el cuerpo de Vicente fue trasladado en una carroza fúnebre con dirección a una funeraria Gayosso ubicada en Av. México, Guadalajara. Posteriormente, de acuerdo con información de la periodista Flor Rubio, su cuerpo será llevado a la Arena Vicente Fernández Gómez (VFG), ubicada al interior del famoso rancho Los Tres Potrillos, en la carretera Chapala.

De acuerdo con información extraoficial, será en ese recinto en donde se dará el “último adiós” al intérprete y se realizará un homenaje en las próximas horas. GUADALAJARA, JALISCO, 12DICIEMBRE2021.- El cantautor Vicente Fernández, falleció alrededor de las 6:15 am reportaron familiares. Medios de comunicación permanecen al exterior del Hospital Country 2000 en donde el cantante se encontraba internado en estado crítico. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

7:20 am: A través de un comunicado, la familia Fernández informó sobre el fallecimiento del cantante con un mensaje escrito en la cuenta de Instagram de Vicente.

En el breve escrito se lee: “En Paz Descance Sr. Vicente Fernánez. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”. FOTO: Instagram/@_vicentefdez

6:15 am: Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre, luego de que estuvo cuatro meses hospitalizado en el hospital Country 2000, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con el reporte de Venga la Alegría, el “Charro de México”, estuvo rodeado de algunos de sus hijos, nietos y su esposa, doña Cuquita Abarca.

Al momento, todavía no hay un informe médico sobre su causa de muerte. Sin embargo, un comunicado expedido por la familia indica que Chente presentó una inflamación en las vías respiratorias un día antes de su fallecimiento.

Con información de Infobae