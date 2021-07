El CJNG tortura con ácido a mamá y 2 hijos en Aguililla

Redacción

BC.-La violencia se apodera de Michoacán.

Tras sufrir un violento secuestro por parte del crimen organizado, una madre mexicana de Aguililla, localidad de Michoacán controlada por el narcotráfico, huyó junto a dos de sus hijos a la norteña ciudad de Tijuana y este viernes logró cruzar la frontera de Estados Unidos.

Fue el pasado 2 de junio cuando María, nombre que la mujer dio a Efe para proteger su identidad, fue raptada por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

De acuerdo a su relato, ese día escuchó gritos en su casa por lo que fue corriendo y observó cómo cuatro hombres sacaban por la fuerza a su hijo Víctor, de 20 años de edad.

María pidió que dejaran a su hijo en paz y los hombres respondieron con golpes y la arrastraron hasta una camioneta.

“Un hombre me agarró de mi trenza y como no quería cooperar para caminar, me arrastraron, a él se lo llevaron en un carro y a mí a otro, pero como no quería subirme me pegaron tres patadas, una fallaron y con la otra me quebraron la nariz”, narró.