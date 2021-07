Hospital denuncia que no ha recibido premio del “cachito” de Lotería del avión presidencial

Redacción

Tamaulipas.-Se quejan de no haber recibido premio de la rifa del avión presidencial.

A pesar de que el Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, fue anunciado como uno de los ganadores de la rifa del avión Presidencial hasta el momento, éste no ha recibido un solo peso del premio.

En entrevista con Azucena Uresti, a través de la señal de Grupo Fórmula, Elba Rocío López Pérez, secretaria del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE, aseguró que tras el anuncio, los directivos del hospital le pidieron a cada área una lista de prioridades para utilizar el dinero del premio, sin embargo, el Gobierno de México no les ha dado una respuesta al respecto.

Mencionó que por la falta de respuesta, las autoridades del hospital crearon un comité para conocer cómo avanzaba el proceso de la entrega del premio, pero ni con el comité se logró obtener una respuesta positiva.

“No se ha recibido nada, por parte de autoridades formaron un comité, iban a estar trabajando para que cuando se recibiera ese dinero o ese premio, de ahí ese comité tendría que estar de acuerdo en todo, pero hasta ahorita no hay premio, no hay dinero y no hay nada”, mencionó en entrevista.