Eiza González se lanza contra críticas que “Ventaneando” hizo durante su adolescencia

La actriz Eiza González mostró su lado más sincero ante sus seguidores y contó una de las facetas más oscuras de su adolescencia, cuando sentía las agresiones de la prensa en contra de su apariencia.

A través de un video en vivo, recordó que las primeras críticas las recibió cuando tenia 15 años, tiempo en el que fue la protagonista de la telenovela “Lola…érase una vez” y cuando tuvo que hacer frente a la muerte de su papá.

Ahí, reconoció que las revistas y programas de espectáculos dañaron fuertemente su autoestima, lo que hizo más difícil su crecimiento.

“Toda mi vida sentí que lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era. Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficientemente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas”, dijo.

“Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, agregó.

En el mismo espacio, contó que en su adolescencia, la rechazaron en numerosas ocasiones debido a su aspecto físico, cosa que la marcó para el resto de su vida.

Desde que se fue de México, la actriz ha participado en varias películas como Baby Driver o en series como Dusk ´Till Dawn, por lo que logró el reconocimiento internacional.

Además, recientemente fue vista de la mano del actor Dusty Lachowicz, por lo que parece que su vida ha tomado un mejor rumbo.

