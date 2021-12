Dulce revela de la existencia de 2 hijos no reconocidos de Juan Gabriel

Redacción

Ciudad de México.-Con la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, diversas personas han alegado que parte de la herencia del intérprete les pertenece porque, supuestamente, serían hijos ilegítimos del cantante. Una amiga muy cercana al emblemático cantante mexicano reveló que sí tenía hijos no reconocidos y que desconoce su paradero.

Fue durante una entrevista para diversos medios de comunicación que la intérprete mexicana de 66 años, Dulce habló sobre los hijos no reconocidos de Juan Gabriel.

“Claro que sí. Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto; ese nunca va a salir porque a él no le interesa, es un muchacho triunfador, lo heredaron en viva, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo y así […] Tenía fotos de sus hijos y los traía en el celular pero desafortundamente me robaron el celular”, expresó para las cámaras de Despierta América.

“A mí él (Juan Gabriel) me platicaba, él me contaba. Sé que hay una criaturita, sé que hay otro que tuvo con una muchacha en Estados Unidos, de ese no se sabe tampoco nada y quién sabe cuantos haya, verdad”, señaló sobre como se entero de los dos jovenes no reconocidos por el “Divo de Juárez”.

Asimismo, fue cuestionada sobre el por qué estos hijos no revelan su parentesco a la opinión pública: “No les interesa la fama; si les fueran a dar mucho dinero, a lo mejor sí, pero si no para qué van a quebrar su privacidad”, expresó la cantante mexicana.

En otro tema,la intérprete de Déjame Volver Contigo reveló que Juan Gabriel en diversas ocasiones le propuso que se fueran a vivir juntos para poder acrecentar la familia de ambos, sin embargo ella siempre se nego.

“Quería que me fuera a vivir con él, me decía: ‘Vente a vivir conmigo, a lo mejor ya traía la maña a Santa Fe o a Miami, ‘te regalo la casa para que criemos a los niños juntos’. Le dije: ‘No me puedo ir, estoy casada’. ‘Vente con tu hija’, decía él, para que los niños crezcan juntos, siempre que venía me buscaba para juntarnos y ser mamás de los niños”, contó sobre lo que le decía Juan Gabriel.

A la declaraciones de la cantante oriunda de Matamoros, Tamaulipas, se suman las de su ex mánager, Jesús Salas cuando el pasado 23 de noviembre reveló la misma información que la intérprete sobre los dos hijos no reconocidos de Juan Gabriel, cuando emitió una breve entrevista para el programa matutino de Imagen Televisión, Sale el Sol.

“Ellos no aparecen. Yo lo sé porque pues éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno, ¿verdad? Para evitarnos más situaciones, (…) sé que existen pero nunca han aparecido”, aseveró el representante en Sale el Sol.

El ex representante de “El Ídolo de Multitudes” aseguró que ninguno de los descendientes no reconocidos de Juan Gabriel recibe algún bien ecónomico por parte de la familia Aguilera porque no los conocen. (Foto: Instagram/@losgabriels)

Supuestamente, el intérprete de Así fue habría asegurado que su familia “elegida” era a quienes daría a conocer públicamente, pero existiría esta otra parte de sus descendientes que surgió hasta que él falleció, ya sea porque comenzaron a demandar o porque el mismo cantante le pidió a Salas buscarlos.

“Juan Gabriel dijo: ‘Esta es la familia que yo escogí. ¿Quién? Laura, Joan, Jean y Hans, esa es mi familia’. Y esa es la que dio a conocer en algún momento, pero de los demás nadie sabía hasta que empezaron a demandar”, concluyó el ex representante de Juan Gabriel sobre buscar a sus hijos previo a su deceso.

Con información de Infobae