Diputados pagaron $34 mil por cada espectacular de Sheinbaum

Redacción

Ciudad de México.— Tres de los cinco diputados federales de Morena que admitieron colocar espectaculares a favor de Claudia Sheinbaum, en diciembre pasado, afirmaron al INE que pagaron 34 mil 290 pesos por cada estructura.

Las legisladoras Aleida Alavez y Patricia Armendáriz aseguraron que erogaron recursos propios para cinco espectaculares, cada una.

Miguel Torruco afirmó que cooperó para tres. Es decir, 13 en total.

Sin embargo, en diciembre, los operadores políticos del Canciller Marcelo Ebrard denunciaron que quienes respaldan la aspiración de la Jefa de Gobierno a la Presidencia habían colocado 724 espectaculares, distribuidos en 28 entidades.

En las cartas enviadas a la autoridad electoral, los diputados de Morena dijeron desconocer si había más promocionales en el País y quién aportó los recursos.

El diputado Mauricio Cantú reconoció que escribió en su Twitter que había aportado “presuntos apoyos” para promocionar a Sheinbaum, pero negó que haya colocado o pagado por espectaculares, pese a que en su publicación informó que había dado recursos para espectaculares.

Su compañero Alejandro Robles se limitó a responder a la autoridad que sí apoya a Claudia, pero no informó cuánto pagó por estructuras.

La empresa Soluciones en Vías Comerciales S.A. de C.V. informó que Alavez, Torruco, Armendáriz y Robles pagaron por los espectaculares. Sin informar cuántos.

El INE resolvió nueve denuncias del PRD, PAN, MC, legisladores y ciudadanos, en los que acusan actos anticipados de precampaña y campaña, así como desvío de recursos públicos.

Debido a que personal del INE no encontró espectaculares en las 16 direcciones que aportaron los denunciantes, este miércoles la Comisión de Quejas determinó que no podían aplicar medidas cautelares sobre anuncios que ya no están colocados.

Sin embargo, recordó, seguirá la investigación y la Sala Especializada del Tribunal Electoral deberá determinar si los legisladores cometieron una falta y cuál es la sanción.

El órgano electoral exigió a los legisladores conducirse con imparcialidad, pues como servidores públicos enfrentan limitaciones más estrictas, porque sus cargos les permiten disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales, y tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía.

“Si se realizan conductas posiblemente antijurídicas o continúan o se repiten en lo futuro, entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente.

“Que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir, de ninguna manera, en la opinión ciudadana”, indica la notificación que será enviada a los cinco diputados involucrados.

Los consejeros tampoco aplicaron medidas contra Sheinbaum, pues, argumentaron, ella se deslindó de dichos espectaculares públicamente y en una notificación enviada a la Unidad de lo Contencioso Electoral.

“Con anterioridad a la recepción de las denuncias, el 16 de diciembre de 2022, se recibió un nuevo deslinde con relación a la colocación de anuncios espectaculares con la leyenda #EsClaudia firmado por la citada servidora pública”, se explica en el acuerdo.

Con información de El Diario de Juárez