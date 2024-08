Diputado muy ocupado

El Música

Aguascalientes, Ags.- Al que posiblemente le urge cambiar de asistente es al diputado del Distrito 17, Max Ramírez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Resulta que un ciudadano habitante del fraccionamiento Modelo, ha acudido a buscarlo a su oficina del Palacio Legislativo pero no ha pasado del escritorio de su asistente, luego de que seis veces fue personalmente a pedir audiencia, y el ayudante del diputado blanquiazul le prometió llamarle para darle cita, lo cual nunca ocurrió y cuatro veces más que el ciudadano le contactó vía telefónica le ha dicho que el legislador no se encuentra y no le ha dado fecha para escucharlo.



El ciudadano solo pretendía presentarle un proyecto de mejora urbana en su fraccionamiento que, dicho sea de paso, es habitado en su mayoría por personas de la tercera edad y urgen un mejor entorno acorde a sus necesidades.

Pero todo parece indicar que la intención de que Ramírez conozca ese proyecto no será posible.

Y ahora se lamentan, ya que apenas hace unas semanas el hoy legislador reelecto fue bueno para buscar el voto de los habitantes del Distrito 17, pero no ha sido posible dar una cita, sólo una para escuchar, ya ni siquiera saber que dará cauce a la propuesta.

Así las cosas con Max y sus compas. Seguro anda ocupado construyendo otros proyectos.