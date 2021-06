Diócesis de Aguascalientes sin llamadas de atención a curas por intervenir en proceso electoral

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hubo llamados de atención a la iglesia católica en la entidad durante el pasado proceso electoral, aseguró Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis local.

“No he sabido de ninguna, no tengo noticias aquí de un caso en ese aspecto”, expuso el representante del clero.

Con relación al señalamiento que autoridades electorales hicieron en contra del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, cardenal emérito de Guadalajara, por supuestamente querer intervenir en las elecciones del domingo último, Pedroza González aclaró que se trató de un asunto en específico.

“Como institución, la iglesia no debe y no puede decir éste sí o éste no. Si hay una llamada de atención, será en lo particular. Los mismos documentos de la iglesia están por favorecer el clima electoral y que no haya confrontación, pero no indicar en lo particular”, apuntó.

A través de un video, Sandoval Iñiguez había convocado a la ciudadanía para no votar por Morena. El Instituto Nacional Electoral dispuso que el jerarca religioso no podía intervenir en el proceso.