Detienen a par de mujeres que timaron a hombre con 40 mp en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La inmediata reacción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, permitió que se efectuara la captura de dos mujeres originarias de la Ciudad de México que aparentemente forman parte de una banda dedicada al robo tipo timo y que la tarde de este martes habrían despojado de aproximadamente 40 mil pesos en efectivo a una persona mediante engaños en el centro comercial Altaria.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:32 horas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que efectuaban sus labores de vigilancia en el Centro Comercial Altaria, fueron abordados por una persona de sexo masculino de 28 años de edad, que les indicó que dos mujeres, mediante engaños, se acababan de llevar su mochila en la que llevaba alrededor de 42 mil pesos en efectivo

Explicó que minutos antes, al encontrarse formado para ingresar a la institución bancaria para efectuar un depósito, fue abordado por dos mujeres que aparentemente no se conocían y una de ellas deseaba cambiar dos cheques sin embargo, no la habían dejado ingresar al banco por la falta de cubre boca.

En ese momento la otra mujer, se ofreció a cambiar uno de los cheques, dejó en garantía su bolsa con dinero y a los pocos minutos salió con el efectivo y un turno del banco, exhortándolo a cambiar el otro cheque a lo que él accedió.

Sin embargo, la portadora del choque le solicitó dejar su mochila en garantía, para asegurarse de que iba a regresar, por lo cual en ese momento él les dejó su mochila en la que tenía las llaves de su coche y cerca de 42 mil pesos en efectivo.

Al no poder cambiar el cheque al tratarse de un documento sin fondos, salió de la institución, sin embargo, ya no observó a ninguna de las dos mujeres, por lo que inmediatamente solicitó el apoyo de los policías estatales a quienes les hizo saber la situación.

Tras conocer las características físicas y de vestimenta de las involucradas, los uniformados implementaron a la brevedad un operativo de búsqueda con apoyo del personal de C5 SITEC, como resultado de las acciones implementadas, se logró la captura de quienes dijeron llamarse Wendy Cinthya de 26 años de edad y Ana Belén de 31 años, ambas originarias de la Ciudad de México, quienes fueron detenidas en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Boulevard A Zacatecas

Luego de ser identificadas por el afectado, quien manifestó su deseo de interponer formal denuncia en su contra, ambas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en donde ya se investiga su participación en otros ilícitos similares