Desvalijan camioneta de Daniel Bisogno

Redacción

Ciudad de México.-La delincuencia agarra paejo en este país.

El pasado domingo 3 de mayo, Daniel Bisogno fue víctima de la delincuencia, debido a que los amantes de lo ajeno desvalijaron su lujosa camioneta.

El periodista Alex Kaffie informó que a los ladrones no les importó que México está en Fase 3 de la contingencia sanitaria de COVID-19 para burlar la seguridad y entrar a la lujosa residencial de Cocoyoc (Morelos México).

El Villano de los espectáculos destacó que como sucede en la mayoría de estos casos los vigilantes no oyeron ni vieron nada. Aunado a ello, el popular comunicador está enojado no únicamente por el robo sino también con la poca eficiencia del personal de seguridad y el monitoreo por circuito cerrado las 24 hrs (por los que paga cuotas que le salen en un ojo de la cara). Al conductor de Ventaneando no le quedó de otra que regresarse a la Ciudad de México en Uber.



Hasta el momento Bisogno no ha hablado al respecto, pues su última publicación de Instagram es una fotografía de él en el foro de Ventaneando, programa donde es titular Pati Chapoy.

Con información de TVNotas