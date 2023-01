Destruirán miles de tarjetas de circulación olvidadas y vencidas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Finanzas del estado, Alfredo Cervantes García, adelantó de la destrucción de miles de tarjetas de circulación vencidas que encontraron a su llegada a las oficinas.

-¿Porqué no se lograban entregar?

-Yo en la entrega-recepción no nos informaron, simplemente ahí estaban y estamos modificando el proceso.

Expuso de un salón completamente lleno de documentos que ya no tienen ningún tipo de vigencia al ser de años anteriores.

-¿Entonces simplemente ahí estaban?

-Si ahí estaban

-¿Se tiran, se destruyen o qué pasa?

-Si esas se destruyen al entrar en vigencia la tarjeta de circulación correspondiente a este año.