Desconoce Congreso proyecto para 2o piso en Avenida Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado no tiene información oficial del proyecto para edificar gazas viales en el cruce de la avenida Universidad con el segundo anillo, al norte de la ciudad, dejó en claro el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la comisión de Obras Públicas, quien de paso consideró que no sería una prioridad.

“Ahorita estamos revisando el paquete económico. Como tal yo no conozco el proyecto, no me lo han presentado como presidente de la comisión, entonces hay que ver la viabilidad, el costo y qué beneficios traerá para Aguascalientes. No darnos lujos que no necesitemos, no digo que este lo sea, pero el recurso es cada vez menos y debemos invertirlo bien en forma responsable”, apuntó.

– ¿Hay otras prioridades antes como la educación o la seguridad?

– Para mí, sí. Lo digo de una manera respetuosa.

A finales de noviembre trascendió la edificación de lo que se mencionó inicialmente como un tercer piso en el cruce del segundo anillo, a un costado de la Universidad Autónoma. Posteriormente, la Cámara de la Construcción lo dio por descontado, pero aclaró que serían gazas para desahogo vial.

En ese sentido, Ramírez Hernández recordó que ya se han tenido proyectos pendientes que nunca fructificaron como la apertura de un carril en avenida Adolfo López Mateos exclusivo para transporte público y que no han fructificado.

“Yo les he dicho que el paquete económico es como el chivo: hay que estirarlo y ver realmente en lo que necesitamos e invertirlo bien. Hay temas más apremiantes en qué invertir el presupuesto. Pero vamos a esperar que nos presenten el proyecto”, agregó el diputado del PAN.