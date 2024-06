Descartan riesgos de tornados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La entidad no es zona propicia para la formación de tornados, pero sí de vientos fuertes que han sido suficientes para levantar algún toldo grade, como hace algunos años en San Francisco de los Romo.

En entrevista colectiva el coordinador municipal de Protección Cvil, Gabino Vázquez, lo que proliferan más son las rachas de vientos que son cada vez más frecuentes.

“Mira el viento si es ya un factor que se ve afecta cada vez un poco más y por eso las alertas del Servicio Meteorológico Nacional ya incluyen también situaciones de rachas de viento para estar prevenidos”

Más adelante el rescatista, recomendó que instalaciones que no estén fijas como toldos, tejabanes o anuncios sean valoradas y reforzar la seguridad de las mismas o inclusive mejor retirarlas.

“Ojalá la población contribuya previniendo riesgos y no ya cuando ocurre el problema”, concluyó.