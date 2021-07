Desaseo en CCE en Aguascalientes es interno: Robledo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La mesa directiva que ha asumido el control del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha buscado que permanezcan en el olvido las quejas por el proceso, comentó Antonio Robledo Sánchez, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien mantiene la impugnación a la pasada votación.

“Tal vez a eso le están apostando, no hemos estado saliendo y declarando, aceptamos la petición de que nos mantuviéramos al margen, esperando la resolución. Pero ya son nueve meses y si hubiera sido niño ya habría nacido”, mencionó en torno la controversia por la titularidad del sindicato empresarial.

– ¿Hay intereses ajenos al sector empresarial?

– No acusamos a nadie. En 25 años del CCE, nunca se había dado algo así y el desaseo fue en casa. No podemos culpar a nadie.

Robledo Sánchez insistió que las querellas legales continuarán hasta que no se determine una situación, esperando que también lo acepten quienes encabezan el Consejo Coordinador. “No hay que sacarle la vuelta y no es lo que Dios quiera, sino lo que el juez decida”, recalcó el también ex dirigente de la industria de la construcción.

En octubre pasado, la votación por la presidencia del CCE favoreció de manera oficial a Raúl González Alonso, pero Antonio Robledo impugnó el proceso ante tribunales, argumentando presuntas irregularidades.