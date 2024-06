Desairan alumnos la prepa de la UAA norte, ubicada en Rincón de Romos

Denuncia Ciudadana

Docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que solicitaron el anonimato enviaron este documento a la Redacción de El Clarinete.

“Estrepitoso fracaso del proyecto insignia de la Rectora Yesenia Pinzón.

• Se malogro la primera generación de la Preparatoria de la UAA, en Rincón de Romos, se esperaba 700 alumnos tan solo se hicieron 164 solicitudes.

• Con el campus norte de la preparatoria de la UAA naufraga la actual administración rectoral.

• La administración de Pinzón Castro defrauda la confianza y decidido apoyo de la Gobernadora al proyecto que se fragua en Rincón de Romos, Tere Jiménez hizo realizó una ampliación presupuestal extraordinaria por $31,593,832.76, misma que parece no importarle a la aun Rectora.

En los primeros días del mes de enero se colocó la primera piedra de lo que algún día será el campus norte del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, proyecto que se anunció que tendrá una oferta educativa para 2 mil 100 alumnos y que se construirá en una superficie de 4 hectáreas con una inversión de 125 millones de pesos. En dicho evento se aseguro por las autoridades Universitarias el semestre agosto-diciembre 2024, iniciaría en las nuevas instalación de las cuales a dos meses de iniciar el mencionado semestre se encuentra apenas en la etapa de cimentación y en proceso de Licitación el resto de los trabajos, por lo cual según lo dicho por la Dirección General de Infraestructura mediante la Plataforma Nacional de Trasparencia, en la respuesta generada a la solicitud de información; “PAI/213.000213.24” NO se dispondrá de dichas instalaciones, tal como lo habían asegurado.

El pasado 5 de abril en sesión extraordinaria del Máximo Órgano de Gobierno de la UAA, previa presentación de un supuesto estudio realizado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo, presuntamente soportado en datos del INEGI, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aprobó la oferta educativa para el campus norte del Centro de Educación Media el cual contaría con 700 alumnos en su primer semestre.

De esos 700 lugares autorizados por el Consejo Universitario tan solo se concluyeron 164 registros de admisión al Campus Norte del Bachuaa esto lo conocemos mediante la respuesta que da la Unidad de Trasparencia de la UAA A LA Solicitud de Información interpuesta mediante la Plataforma Nacional de Trasparencia; “PAI/213.000213.24.”

Con esta paupérrima demanda de ingreso al nivel Bachillerato de la institución dirigida por Pinzón Castro quedan en evidencia que los jóvenes de Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Tepezalá desaíran a la Máxima Casa de Estudios del Estado, la cual oferta el bachillerato publico más caro del estado, Institución que se ha visto a últimas fechas, envuelta en graves escándalos de corrupción.

Con esas 164 solicitudes se rompe la tradición de casi 60 años en los que el Bachillerato de la UAA, era la Institución de Educación Media con mas alta demanda en el estado, así como la mejor evaluada en cuanto a los criterios de calidad en el Egreso, no es desconocido que por muchos años sus alumnos han obtenido los más altos puntajes en el EXANI I, Calidad que se verá comprometida con el estrepitoso decremento de la demanda, ya que el tamizaje de ingreso se verá seriamente comprometida, lo que constituye un atentado a la Calidad Académica de la UAA y sus bachilleratos, otro de los baluartes de Centro puesto en marcha en octubre de1964 por el entonces Presidente de la Republica Lic. Adolfo López Mateos, el cual vivió un desdoblamiento a inicios del 2011, Centro que fue semillero de grandes profesionistas y antesala de titulares de la Institución, como el caso de Don Efrén González Cuéllar, quien antes de convertirse en Rector de la Máxima casa de Estudios del Estado, dirigió el Centro de Educación Media, así como el Ingeniero Gonzalo González Hernández quien fue profesor de Matemáticas en Bachuaa, Decano y posterior Rector de la UAA, Centro que a su vez, antecedió por 9 años a la fundación de la UAA.

La Preparatoria de la UAA no solo ve comprometida su Calidad, sino amenazado su futuro, lo que tiene su origen en el deficiente estudio presentado por la Dirección General de Planeación, así como de una muy mala campaña de promoción. La Preparatoria de la UAA, tiene además frente sí la consideración de que la Educación es un Derecho Humano consagrado en primer párrafo del artículo tercero de Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que; “Toda persona tiene derecho a recibir educación […]. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.” Además, el mencionado

precepto constitucional en la fracción IV señala que; “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;” el reloj esta corriendo y parece que la Rectora de la UAA no se ha dado cuenta”.