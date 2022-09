Denuncian casos de acoso y hostigamiento sexual en universidades privadas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Comunidad para la Diversidad, los Derechos y la Ciudadanía (CODDEC), denunció la proliferación de casos de hostigamiento y acoso sexual en universidades privadas del estado.

Los activistas Wilfrido Salazar y Héctor Manuel Meza, expusieron de casos en los que se involucra a docentes, directivos y personal administrativo de instituciones de nivel superior en contra de alumnas y alumnos en donde en casos extremos se ha llegado hasta el abuso.

“Nos han dado a conocer casos de acoso sexual entre altos mandos de universidades en contra de alumnos y de algunos administrativos, docentes que han abusado sexualmente de alumnas, casos de hostigamiento y acoso entre alumnos e incluso de un estudiante hacia una administrativa”, relataron.

En conferencia de medios externaron que hay instituciones que se han convertido en tierra de nadie en donde aparte de no contar con protocolos hay maestros o personal que intenta hacer algo y han sido despedidos.

Los mismos apuntaron casos de instituciones como La Concordia, Británica, Santa Fe y Villa Asunción.

Más adelante Salazar aseguró que hay poco más de 5 casos a los que se les ha dado acompañamiento, sin embargo hay asuntos donde los alumnos no denuncian por el temor a ser reprobados y en los docentes o administrativos por no perder su empleo.