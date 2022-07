Denuncian apagones de luz desde hace 6 meses en La Florida, Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- La comunidad de La Florida, que se ubica en el municipio de Jesús María, ha padecido de apagones de luz durante los últimos seis meses, denunció la vecina Rocío Martínez Montañez, quien señaló que todos los afectados están hartos de la situación.

De acuerdo con la ciudadana, que reside sobre la calle Lirio, los apagones se han hecho más frecuentes en los últimos seis meses y no hay semana en la que no se registre por lo menos un corte de energía en los domicilios.

“Tenemos así mucho tiempo, ya tenemos como medio año que se va y viene, vamos a verificar, a verificar y no, ahí se van y llega unos días, seva todo el fin de semana, ya no regresa hasta el lunes a medio día, luego se vuelve a ir a media semana y así no la pasamos”.

Señaló que las afectaciones no solo quedan reflejadas en la energía eléctrica o en el costo de los recibos de CFE, sino que en algunos casos se han descompuesto aparatos electrónicos, las calles no tienen el alumbrado y además se ha quedado sin agua por la falta de energía en los pozos.

Mencionó que los vecinos han realizado múltiples reportes a la comisión de electricidad, pero la situación en las calles y en los domicilios no ha cambiado.

Al igual que la señora Rocío, varios vecinos de La Florida han expresado su malestar en redes sociales, tanto con CFE como con el ayuntamiento de Jesús María, por lo que piden una respuesta inmediata por parte de los responsables.