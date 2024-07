Denuncian animalistas maltrato y secuestro de parte de policías municipales hacia activista en Aguascalientes

Comunicado:

Aguascalientes, Ags.- Hacemos de conocimiento público, así como de las autoridades aquí nombradas, lo siguiente:



Por la mañana del martes 30 de julio, aproximadamente a las 7:30 am, nuestro colaborador, el joven dueño de Sombra; fue ATERRORIZADO de nueva cuenta por VARIOS oficiales de Policía Municipal de Aguascalientes y por PERSONAL DEL TURNO MATUTINO DEL C4 municipal.

El secuestro. Al acudir a una tienda cercana a su domicilio, el joven dueño de Sombra fue esposado por UN elemento de la policía municipal, uniformado y con el rostro cubierto. Se le obligó a subir a una patrulla. Ambos hechos con testigos. Lo único que se le dijo al esposarlo, fue “ya mamaste cabrón, ya valiste madre”.

Se le trasladó al C4, donde NO se presentó al juez, NI se le registró. Ahí le quitaron su celular.

Y fue PRIVADO ILEGALMENTE DE SU LIBERTAD. Luego le ordenaron formarse en una fila de personas con chalecos anaranjados; se le dijo: ahí te vas a formar chillón, te vas a quedar en el pinche basurero, ya valiste madre.

El dueño de Sombra fue trasladado del C4 al basurero municipal, donde se le colocó un chaleco anaranjado y fue forzado a levantar latas en varias bolsas que se le proporcionaron; durante ese tiempo, el dueño de Sombra, pensó que en cualquier momento sería asesinado y sepultado en la basura.



Luego de algunas horas, se le indicó al dueño de sombra, que junto con otras personas, abordara una camioneta, y fue trasladado de vuelta al C4 municipal Ags.

Al llegar, se le pasó a un área donde había oficiales uniformados y funcionarios. El joven dueño de Sombra, le informó a los presentes, que él no había ingresado formalmente, que NO se le había REGISTRADO y que POR FAVOR le regresaran su celular.

Finalmente, un oficial le dijo “ven chavo” y lo llevó caminando a la salida del C4, donde le entregó su celular y le Y le permitió salir aproximadamente a las 11 am, luego de casi cuatro horas de secuestro en una patrulla, en el C4, en el basurero municipal y de nueva cuenta en el C4 de la administración pública municipal, por policías y funcionarios municipales.

Estos hechos, fueron puestos hoy de inmediato en conocimiento de la CEDHA y del JURÍDICO CENTRAL de Ánima Naturalis Internacional, por su GRAVEDAD y por ser perpretados en instalaciones públicas y por FUNCIONARIOS en horario laboral.

An@te las graves agresiones y la escalada de las amenazas y los actos de TERROR sicológico, en contra de nuestro colaborador:



UNO. Estamos operando las acciones correspondientes para la seguridad psicológica y física de nuestro colaborador y su familia, inclusive el Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como otros recursos de carácter FEDERAL.



DOS. Reconocemos la atención pronta de la PROESPA, Asuntos Internos de la PMA y CEDHA.



TRES. Denunciamos que no se está protegiendo como se solicitó, a nuestro colaborador, por la FGEA; y anunciamos que el día de hoy (Miércoles 31) acudiremos a Palacio Municipal para ser escuchados por el alcalde Leonardo Montañez.



CUATRO. Reconocemos el VALOR y el esfuerzo de las y los buenos agentes de la Policía Municipal de Aguascalientes, que en los últimos días han arriesgado su vida y de hecho la han entregado, en cumplimiento de su deber.



CINCO. Denunciamos a la mafia policial municipal a cargo del comandante de apelativo “pantera”, quien del día 20 a la fecha ha hecho GALA de uso indebido funciones, de brutalidad policial y abuso de autoridad. Le RESPONSABILIZAMOS a él y a sus seguidores de las agresiones en contra nuestra.



SEIS. No, señor comandante Pantera, no vamos a retirar una sola de las acciones judiciales.

Atentamente: Ánima Naturalis Internacional (con presencia en ocho países de Europa y América); Mundo Siempre Vivo Nacional; Prensa Animalista, org; Fortaleza Animal A C de Aguascalientes.

Responsable del boletín, vocera común en Aguascalientes, Socorro Ramírez, socorroramirez11@gmail.com; Prensa Animalista Internacional.

Asesoría y representación legal común, Villarreal Firma Legal, Jurídico Central de Ánima Naturalis Internacional.