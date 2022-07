Denuncian abusos de la policía estatal y municipal contra chileno en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Un hombre de origen chileno denunció a elementos de la Policía estatal y policía municipal de Aguascalientes por haber cometido robo y agresiones en su contra por el simple hecho de ser extranjero.

Ariel Orlando Cares Padilla, de 46 años y nacido en Chile, ha vivido en los últimos 11 años en la entidad. Sin embargo, su vida tomó un giro el pasado domingo 26 de junio en el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes.

Después de pasar unos días en Chile recaudando dinero para pagar los tratamientos de su esposa, Rosalinda Rodriguez Ambriz, quien tenía cáncer, Ariel volvió a la entidad. Contó que fuera del aeropuerto, fue interceptado por dos elementos estatales, quienes le solicitaron sus documentos, identificaciones y lo retuvieron sin ningún argumento. Después lo despojaron de 15 mil pesos, las llaves de su casa y de otros objetos de valor.

“Llegando al aeropuerto, traigo mi maleta y traigo ahí la bandera de Chile, me identifico como chileno, y se me acercan policías estatales y uno por detrás, uno por delante me dicen ‘qué pasó, vemos que no eres de acá, y la identificación’, y ellos no eran de migración”

La indignación y la impotencia no terminaron ahí, ya que Ariel caminó desde el aeropuerto y se vio orillado a permanecer en las calles del centro de la ciudad durante 3 días, sin contar con recurso alguno.

En ese lapso, se encontró con elementos de la policía municipal que también tuvieron la intención de revisar sus pertenencias son motivos aparentes, sin embargo, Ariel ya no lo permitió.

Respecto a su esposa, el chileno contó que falleció de cáncer mientras él estaba de viaje, aunque la familia de ella no se lo comunicó sino hasta su llegada a Aguascalientes. Ella estaba embarazada y se encargaba de pagar la renta de su casa. Cuando Ariel llegó al domicilio, encontró sus cosas en la calle, que ahora están en casa de un amigo. Su familia política vive en Michoacán, por lo que solo cuenta con la compañía de Mateo, su perro.

Ante esta situación, dijo que se está apoyando en un abogado y que ya se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de los responsables, de quienes identificó sus números de matrícula. Tampoco descartó la posibilidad de denunciar su caso ante la comisión estatal y nacional de derechos humanos.

“Aquí hay usurpación de funciones, uso excesivo de la fuerza, derechos humanos, hurto en primer grado; yo me voy a quedar en Aguascalientes o quizá me vaya a Monterrey, pero si me van a sacar de México que me saquen en una caja o una bolsa, pero no me voy a ir”

Por ahora, Ariel está viviendo en la Casa del Migrante, en el Barrio de Guadalupe, aunque solo piensa quedarse durante 5 días. Después de eso, piensa viajar a Monterrey para encontrarse con más de sus amigos mexicanos, mientras su caso avanza en Aguascalientes.