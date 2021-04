“De ser cierto, son acciones muy delicadas”, señala el PLA ante tema de Ávila y NXIVM

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Si los vínculos entre el aspirante a la alcaldía de la capital por Morena, Arturo Ávila con la secta NXIVM son ciertos, son acciones muy delicadas que no son las adecuadas para la ciudad, señaló el presidente del Partido Libre de Aguascalientes (PLA), Vicente Pérez Almanza.

En conferencia de prensa, comentó que este tema sacado a flote en los últimos días causará un impacto en el proceso electoral y si dichos vínculos son reales, Aguascalientes no debería ser representada por esta persona, consideró.

“Desde luego tendrá impacto, no es una noticia que se pueda dejar pasar como si nada, a mí me preocuparía mucho que fuera cierto, a mi no me dice mucho el desmentido que da (…) me parece que la situación es mucho más grave y más complicada que de ser cierta, no nos pone en condiciones de que Aguascalientes sea representado por alguien así”

” No me atrevo a decir si sea cierto, si sea falso, si tiene algo que ver o no, pero insistimos, de ser cierto, son acciones muy delicadas y que no convienen a nuestro bello Aguascalientes”, dijo.

Mencionó que todos los partidos políticos están en riesgo de que alguno de sus simpatizantes cometa algún acto ilícito o que no sea bien visto entre la sociedad, por lo que no se pueden establecer filtros que eviten este tipo de situaciones.

Sin embargo, destacó que sí hay instancias y autoridades competentes para actuar contra una persona en caso de que se tengan todos los elementos y pruebas para confirmar que forma parte de una actividad ilegal.

“Lo que no se puede permitir es que una vez que se tengan las pruebas de que un candidato no es del todo lícito su proceder, es cuando conviene cambiarlos”, finalizó.