Veolia cobra por agua casi 21 mil pesos a usuaria en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Parece que a Veolia Aguascalientes le encanta vivir del dinero de los demás. Ahora se dio a conocer que una usuaria de la ciudad capital recibió un cobro de casi 21 mil pesos por el servicio de agua brindado por la concesionaria.

De acuerdo con el texto que la afectada publicó en sus redes sociales, no es la primera vez que Veolia le exige un pago así, ya que en una primera ocasión le pidieron hasta 7 mil pesos, sin embargo ahora la cifra aumentó hasta los 20 mil 931 mil pesos, después de un condonamiento de 12 mil pesos.

Aquí el texto íntegro:

Pues bueno, esta es la SEGUNDA ocasión en la que abusan de esta manera, la primera vez fue un cobro por 7,000 creo, que por una supuesta fuga, nunca se pudo comprobar y al final como la casa la rento, el señor que me renta la casa se presentó a solicitar aclaración y abusando de la bondad de un adulto mayor solo le hicieron “un descuento” que terminamos pagando… No conformes con eso, ahora la deuda es de 20,931 pesos !!!! Aaah y aún tienen el descaro de poner en el recibo que me están condonando ya 12,000 pesos, osea que la deuda ya es de 32000, consumo de un hogar regular!!! La razón? Una fuga que ellos reportan y que NO EXISTE!!!

Ya han pasado por esos abusos de veolia? Que han hecho ustedes?

Obviamente el día de mañana acudiré a las oficinas a realizar mi reclamo, ya se realizó el reporte por medio de la plataforma y si eso no se arregla (porque claro no pienso pagar eso porque duramos hasta semanas SIN AGUA), tomaremos cargas en el asunto! A medios locales y demanda si es necesario, YA BASTA DE ABUSOS !!!